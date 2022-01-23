Алена Хмельницкая сделала интересное признание о Симоньян и своем бывшем муже

51-летняя актриса Алена Хмельницкая рассказала, как относится к Маргарите Симоньян и Тиграну Кеосаяну. Бывшая жена Тиграна Кеосаяна, Алена Хмельницкая после развода стала другом режиссеру. Более того, она ладит с новой избранницей экс-мужа — журналисткой Маргаритой Симоньян. Актриса переписывается в общем чате с новой семьей Кеосаяна. А с возлюбленной бывшего мужа Алена крепко подружилась. «Расставшись, мы обрели друг друга в качестве друзей, близких людей», – объяснила Алена. Артистка не жалеет, что развелась с режиссером. Алена Хмельницкая считает, что Маргарита Симоньян идеально подходит ее бывшему мужу.Алена Хмельницкая, Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян «Ее не надо укрощать. Идеальное совпадение. Они нашли друг друга», – рассказала актриса об отношениях журналистки и режиссера. Алена познакомилась с Маргаритой на дне рождения ее младшей дочери Ксюши. Знаменитости нашли общий язык и с тех пор не перестают общаться. «Тост за нее, тост за меня. И мы ушли за полночь», – вспомнила Хмельницкая вечер знакомства с Симоньян. «Она абсолютно удивительная личность. Сильная личность. Когда я с ней общаюсь, понимаю, что этот человек решает вопросы. Это касается хозяйства, детей, Тиграна – всего», – рассказала Алена в студии «Секрета на миллион» на канале НТВ. Напомним, ранее Алена Хмельницкая удивила бывшего мужа и его новую возлюбленную своей растяжкой. На семейном празднике актриса без труда села на продольный шпагат.