Алеся Кафельникова проводит зиму на Бали с мужем и дочерью

Вадим Карасев

Алеся Кафельникова в разгар зимы улетела отдыхать на Бали с мужем и дочерью. Там она занимается йогой, ест устриц, пьет кокосовое молоко и регулярно обновляет инстаграм, чтобы поделиться с подписчиками всеми этими моментами.

















В основном на фото она позирует одна — ранее в сторис модель объясняла фолловерам, что ее супруг, бизнесмен Георгий Петришин, не приветствует публичность. Однако 20 января, в день рождения Георгия, Алеся все же сделала исключение и выложила совместный снимок.

Это фото должно быть здесь! И сегодня для этого есть повод! Сегодня день рождения у моего мужа, лучшего друга и человека, без которого я не могу представить свою жизнь! Спасибо, что делаешь меня счастливой каждый день,

— подписала она публикацию.





Алеся Кафельникова и Георгий Петришин

















Кафельникова и Петришин поженились в мае 2021 года, а в июле у них родилась дочь Киара. Ранее в интервью модель признавалась, что в будущем она и ее муж мечтают еще как минимум о двоих детях.





Алеся Кафельникова с дочерьюГеоргий Петришин и Алеся КафельниковаОльга Петелина