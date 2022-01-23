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Алеся Кафельникова проводит зиму на Бали с мужем и дочерью

Алеся Кафельникова проводит зиму на Бали с мужем и дочерью

Алеся Кафельникова в разгар зимы улетела отдыхать на Бали с мужем и дочерью. Там она занимается йогой, ест устриц, пьет кокосовое молоко и регулярно обновляет инстаграм, чтобы поделиться с подписчиками всеми этими моментами.





В основном на фото она позирует одна — ранее в сторис модель объясняла фолловерам, что ее супруг, бизнесмен Георгий Петришин, не приветствует публичность. Однако 20 января, в день рождения Георгия, Алеся все же сделала исключение и выложила совместный снимок.

Это фото должно быть здесь! И сегодня для этого есть повод! Сегодня день рождения у моего мужа, лучшего друга и человека, без которого я не могу представить свою жизнь! Спасибо, что делаешь меня счастливой каждый день,

— подписала она публикацию.


Алеся Кафельникова и Георгий Петришин





Кафельникова и Петришин поженились в мае 2021 года, а в июле у них родилась дочь Киара. Ранее в интервью модель признавалась, что в будущем она и ее муж мечтают еще как минимум о двоих детях.


Алеся Кафельникова с дочерью
Георгий Петришин и Алеся Кафельникова
Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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