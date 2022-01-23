Анна Седокова сняла дом за сумасшедшие деньги

Певица Анна Седокова с семьей решила отдохнуть на широкую ногу. Недавно артистка с мужем баскетболистом Янисом Тиммой и сыном Гектором перебралась в Майами. Сегодня Анна похвасталась, что переезжает с семьей в дом мечты. 39-летняя Седокова поделилась радостной новостью в личном блоге. «Итак, мы переезжаем в новый дом и мы безумно волнуемся, потому что мы его еще не видели, но по картинкам он очень красивый! Я уверена, что он великолепный», — рассказала звезда. Вилла находится в 15 минутах ходьбы от центра Майами. Полностью обставленный мебелью одноэтажный коттедж с огромной террасой и бассейном обойдется исполнительнице в кругленькую сумму — за ночь арендаторы просят больше 130 тысяч рублей.Анна Седокова с мужем Однако ценник не смог остановить Седокову. Фото этого шикарного дома сразу же привлекли ее внимание, поэтому остальные предложения показались не такими интересными. «Зайдя на сайт и увидев этот дом, мы замерли... Мы решили, что еще десять минут ищем, но если не найдем, то вернемся и оформим. Через девять минут мы переглянулись и поняли, что делаем это. Мы оформили аренду, сумма была невозвратная и приличная», — призналась Анна. Вилла рассчитана на 12 гостей. В ней есть шесть спален, выходящих на патио, и столько же ванных комнат. Из главного люкса можно сразу же переместиться в бассейн. Терраса и интерьер виллы органично сливаются воедино с просторными жилыми помещениями. Общая площадь дома составляет больше двух тысяч квадратных метров. «Я точно знала, чего хочу. Хотела я не оставаться в гостинице, где сервис и пляж — безусловный плюс, и пустить корни, попробовать пожить в доме. Знаете, а ведь это всегда была мечта, и настало время ей осуществиться», — поделилась эмоциями певица. Скорее всего, все траты исполнительница покроет из своего кошелька, ведь ее супруг Янис Тимма сейчас остался без работы — в декабре спортивный клуб «УНИКС», с которым сотрудничал баскетболист, решил расторгнуть с ним контракт. Однако Анна не переживает, так как помимо концертной деятельности она активно занимается собственными курсами, которые позволяют ей зарабатывать деньги, находясь в любой точке мира.