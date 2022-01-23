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Дана Борисова призналась, что может жить на широкую ногу

Дана Борисова призналась, что может жить на широкую ногу
Ведущая Дана Борисова рассказала о своих тратах. 45-летняя Борисова часто становится героиней популярных ток-шоу: у звезды в расписании съемки за съемками. Во многом благодаря этому она может себе позволить хорошо отдохнуть зимой и часто делает дорогостоящие косметологические процедуры. Однако, как призналась Дана, недавно она сильно вышла за рамки своего бюджета. «Мне кажется, я бы и на пять миллионов сумела скромненько прожить в месяц, и на 10 миллионов. Но, к сожалению, у меня заработки не такие. Поэтому я стараюсь особо не тратиться. Хотя в декабре у меня ушло очень много денег — примерно полмиллиона рублей. Я покупала подарки всем без исключения друзьям и знакомым. Конечно, на этом не экономила. Как можно экономить на близких?»
Дана Борисова Хотя изначально Борисова планировала быть гораздо экономнее: «Помню, мне в начале месяца позвонили журналисты и спросили: «Дана, сколько вы планируете потратить на подарки? Я возьми да и скажи: «30 тысяч». Какие там 30 тысяч! Двести улетело в раз! Плюс ко мне еще мама прилетела — на широкую ногу пожили с ней. А так я стараюсь жить тысяч на триста в месяц. Самое скромное — 150 тысяч». Звезда также пояснила, что, к счастью, в семейном бюджете есть статья расходов, которая стабильно не самая высокая. Дана рада, что она и ее 14-летняя дочь не склонны складировать ненужную еду, которая все равно залежится в холодильнике и ее придется выбрасывать. «На питание мы с дочкой, если честно, не очень много денег тратим. Потому что у нас железное правильно с Полинкой: ночевать в холодильнике у нас ничего не должно. Мы все продукты съедаем в течение дня — специально мало покупаем. Но продукты у нас качественные, поэтому недешевые», — рассказала ведущая о полезной привычке в семье «Собеседнику».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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