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Елена Малышева случайно встретилась в ресторане с Мясников его семьей

Елена Малышева случайно встретилась в ресторане с Мясников его семьей
Теледоктор Первого канала, Елена Малышева поделилась редкими фото с Александром Мясниковым, его женой и сыном. 23 января в одном из ресторанов Москвы абсолютно случайно произошла грандиозная встреча: два самых известных теледоктора страны Елена Малышева и Александр Мясников привели свои семейные кланы в одно заведение в Петровском пассаже. 60-летняя Малышева привела покушать свою пожилую маму, а там оказался 68-летний Мясников со своей женой Натальей, сыном Леонидом и его девушкой. Радости телеперсон не было предела. Елена Васильевна даже сняла совместное видео с коллегой для Instagram. Оба не смогли удержать от шуток про пандемию и самоизоляцию.
Елена Малышева с мамой и Александр Мясников с женой, сыном и его девушкой «Вот они мы — сладкая парочка! Как говорится, ходим по ресторанам?» — сказала Малышева. «Не говорите. Ведем разнузданный образ жизни», — иронично прокомментировал Мясников. «Он шутит, он шутит. Он слишком смел, я не такая», - откликнулась Малышева. «Но удивительно, что я второй раз за этот год вышел в город — один раз был в прошлом январе, и вот сейчас, — и такая встреча!», отметил Мясников. «Я его преследую!», призналась теледоктор Первого канала.
Елена Малышева с мамой и Александр Мясников с сыном Малышева добавила, что ее мама была очень рада познакомиться с Александром Леонидовичем. Телеврачи поболтали о своих родных и пришли к выводу, что каждому из нас повезло с семьей, в которой он родился. «Дорогие Мясниковы!!! Я была очень рада нашей нечаянной встрече!!! Моя мама была очень рада лично познакомиться с Александром Леонидовичем. А ещё мы с теплотой вспомнили маму доктора Мясникова, прекрасного доктора, как и моя мама. И Бабушку Лёни. Каждому из нас повезло с семьей, в которой мы родились и выросли. ❤️❤️❤️ P.S.: Встала между двумя Мясниковыми и загадала желание. 😘 Поняла, что я похожа на маму, а Лёня похож на папу. 🙏😘❤️», написала Малышева в Instagram.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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