Фил Спенсер часто отвечает игрокам в Xbox Live





Фил Спенсер недавно стал руководителем не просто подразделения Xbox, а Microsoft Gaming. Он отвечает за Xbox в целом — Xbox Game Studios, Zenimax, xCloud, Game Pass, Xbox в разных проявлениях на PC и, после покупки Activision Blizzard, будет главным и для сотрудников этого издательства. Под его контролем находится все, что происходит с играми в Microsoft. Однако, Спенсер не теряет связи и с обычными игроками.

На Reddit появилась интересная тема, где один из игроков сообщил, что он просто написал Филу Спенсеру в Xbox Live, а тот ему ответил. Игрок поблагодарил Спенсер за работу, проделанную с Xbox, а Фил ему сказал «спасибо» и заявил, что это командная работа.



Но интересно, что это не единичный случай. Если почитать указанную ветку форума Reddit, там можно увидеть сообщения от многих игроков, что им тоже отвечал Фил Спенсер в Xbox Live. Естественно, маловероятно, что он отвечает всем игрокам, которые ему пишут, но подобная открытость выглядит весьма необычной для человека на столь высокой должности.