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Функциональные пуховики и одежда в стиле Патти Смит: смотрим новые лукбуки

Функциональные пуховики и одежда в стиле Патти Смит: смотрим новые лукбуки

В новой подборке смотрим на актуальные коллекции Colmar и Woolrich и коллекцию Max Mara Pre-Fall 2022.

1.Colmar

Colmar запустил экологичную коллекцию из переработанных материалов в рамках своего проекта с приглашенными дизайнерами. На этот раз капсулу создал иранский дизайнер Мортеза Васеги. В капсулу вошли 18 унисекс-моделей с водоотталкивающей обработкой, которые можно носить вместе, как цельные конструкции, так и как отдельные элементы. Сейчас вещи можно приобрести уже со скидкой. Цены варьируются от пяти до 40 тысяч рублей.










2.Woolrich

Кампания этого сезона создана в партнерстве с режиссером и фотографом Шерил Данн, которая запечатлела реальные пары влюбленных жителей Нью-Йорка. Цены на пуховики бренда стартуют от 50 тысяч рублей.












3.Max Mara

Бренд представил коллекцию Pre-Fall 2022, в которой решено по-новому взглянуть на классику — она необязательно должна быть консервативной. Вдохновением для создания образов послужили писательница Фрэнсис Энн Лебовиц и певица Патти Смит. Мужские пиджаки, джинсовые куртки, рубашки с французскими манжетами, ковбойские сапоги — эти и другие любимые вещи героинь послужили основой для линейки.



















Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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