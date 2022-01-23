Гарик Харламов прошелся по Юрию Стоянову

Артист Гарик Харламов высказался о легендарном актере. Юморист позвал 64-летнего актера на свое YouTube-шоу, в котором тут же заговорил об интересной жизни Юрия Николаевича. Уже в представлении гостя Харламов раскрыл неожиданные подробности его творческого пути. «Стоянов за свою карьеру переодевался в женщину, красил губы, целовался с мужчиной», – заявил ведущий. На этом Юрий Стоянов не планирует останавливаться, он стал все больше проводить время с молодежью, ходит на подкасты и появляется в соцсетях. Артист даже завел свой собственный канал на YouTube. Его роли в кино и сериалах тоже стали современнее, недавно он сыграл в сериале «Вампиры средней полосы».Юрий Стоянов Сыронизировал Харламов и о личной жизни артиста. «В командировках Юрий Стоянов любит заниматься сексом, исполняя все роли самостоятельно», – отметил Гарик. Стоит отметить, что Стоянов счастлив в браке с женой Еленой. Недавно в Сети появились слухи о том, что Гарик Харламов расстался с новой возлюбленной Катериной Ковальчук. Такой вывод поклонники сделали из того, что артистка отписалась от блога избранника и стала публиковать грустные фото с неоднозначными подписями. Пока Харламов в больнице боролся с гриппом, Катерина отдыхала и рассказывала об этом подписчикам.