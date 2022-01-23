Иншаков рассказал, как спасал Ольгу Дроздову на «Кинотавре»

Актриса Ольга Дроздова едва не пострадала от излишнего внимания своих фанатов, если бы вовремя не подоспел Александр Иншаков. Порой звезды сами страдают от своей известности. Испытать на себе изнанку популярности пришлось Ольге Дроздовой. Об этом рассказал каскадер Александр Иншаков, которому пришлось выручать актрису. Случилось все несколько лет назад на фестивале «Кинотавр» в Сочи. Местные братки захотели познакомиться с Ольгой поближе, как только она осталась без защиты своего супруга Дмитрия Певцова. Все могло закончиться большими неприятностями, не окажись неподалеку Иншакова, поспешившего на помощь.Александр Иншаков «Зацепили местные. Ко мне подбежали девчонки, актрисы: „Саша, Олю Дроздову надо спасать...« Я туда. Там ребята-дагестанцы. Быковатые! Армяне, дагестанцы — кого только не было! Тоже бывшие борцы и боксеры. Одному пришлось навернуть. Пришлось с ними разговаривать и объяснять. Так получилось, что еще одному в пятак дал. Димы Певцова, мужа, в тот момент рядом не было», — рассказал давнюю историю известный каскадер в интервью газете «Спорт-Экспресс». Он добавил, что после урегулирования конфликта местную братию удалось даже привлечь к сотрудничеству, заплатив за охрану фестиваля от таких же ярых поклонников кинематографа с горячей южной кровью.