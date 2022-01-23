Итоги недели: цена биткоина упала до $34 000, а ЦБ РФ предложил запретить обращение и майнинг криптовалют

Котировки первой криптовалюты в моменте опустились до $34 000, Банк России предложил запретить обращение и майнинг криптовалют в РФ, сложность добычи биткоина установила новый рекорд, фонд Сальвадора приобрел 410 BTC и другие события уходящей недели.

Цена биткоина опускалась до $34 000

В субботу, 22 января, котировки цифрового золота в моменте упали до $34 000. На момент написания актив торгуется на уровне $35 300. Капитализация биткоина — $670 млрд, согласно CoinGecko.

График BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

В тот же день цена Ethereum опустилась до полугодового минимума — $2300. На момент написания вторая по капитализации криптовалюта торгуется на уровне $2500. Капитализация актива составляет $299 млрд, согласно CoinGecko.

График ETH/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

На фоне обвала рынка криптовалют все цифровые активы из топ-10 по рыночной капитализации за исключением стейблкоинов закрыли неделю в красной зоне. Больше других потеряли Polkadot (-32,6%), Solana (-31,1%) и Ethereum (-24,8%).

Данные: CoinGecko.

Совокупная капитализация криптовалютного рынка на момент написания составляет $1,75 трлн.

Сложность майнинга биткоина установила новый рекорд

21 января в результате очередного перерасчета сложность майнинга первой криптовалюты выросла на 9,32%, достигнув нового максимума в 26,64 трлн хешей (Т).

Прежний рекорд показатель установил 13 мая 2021 года на отметке 25,05 Т.

Последовавший в том же месяце обвал хешрейта биткоина на 20% из-за перебоев с электроснабжением в китайской провинции Сычуань привел к снижению коррелирующей с ним сложности.

Банк России предложил запретить обращение и майнинг криптовалют в РФ

20 января Банк России предложил ввести запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также организацию подобных операций на территории РФ.

С целью снижения связанных с криптоактивами рисков ЦБ предлагает:

установить ответственность за нарушение запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги;

запретить выпуск, организацию обращения и обмена криптоактивов (в том числе биткоин-биржами, обменниками, P2P-платформами) на территории РФ и установить ответственность за нарушение данного запрета;

ввести запрет на вложения финорганизаций в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также на использование российской финансовой инфраструктуры для осуществления операций с ними.

«Мы обращаем внимание, что не предлагаем ввести запрет на владение криптовалютой со стороны граждан — это по-прежнему возможно в иностранных юрисдикциях», — заявили в центробанке.

Регулятор отметил необходимость выработки механизмов для выявления транзакций с криптовалютами и осуществляющих их лиц, а также блокировки операций, направленных на покупку или продажу криптоактивов. ЦБ также намерен совместно с банками мониторить P2P-платежи, связанные с приобретением цифровых валют.

Для этого Банк России собирается:

Взаимодействовать с иностранными регуляторами и доработать международные соглашения об обмене информацией об операциях российских клиентов на биржах. Собирать информацию от иностранных платежных систем об операциях резидентов РФ, направленных на покупку криптовалют, в том числе посредством платежных карт. Организовать обмен данными между ФНС, Банком России и Росфинмониторингом для отслеживания владения криптовалютами и транзакций с ними.

Помимо этого, центробанк назвал запрет майнинга «оптимальным решением» в виду большой энергоемкости, создающей риски для энергосистемы, и формирование «спроса на инфраструктуру для проведения операций с криптовалютами».

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Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что фермы по добыче криптовалют можно не запрещать на территории РФ, если они будут действовать под жестким контролем со стороны государства.

«Майнинговые фермы не могут запитываться непрозрачным способом, они должны уплачивать все налоги и использовать конкурентные преимущества или в энергоизбыточных регионах, или в регионах, где климатические условия позволяют повышать их эффективность за счет низких температур и охлаждения», — сказал он.

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный считает, что предложения о запрете добычи криптовалют или о создании условий, при которых майнеры бы не использовали дешевую электроэнергию, необходимо «однозначно принимать».

Он назвал неправильным получение майнерами электроэнергии по ценам, предназначенным для населения, и призвал установить для них промышленные тарифы. Завальный также добавил, что распространение добычи криптовалют негативно влияет на климат.

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что о позиции Банка России по отношению к криптовалютам было известно давно и она является самой жесткой среди всех регуляторов, а потому в представленном центробанком докладе нет ничего неожиданного.

Он подчеркнул, что доклад ЦБ не является окончательным документом в вопросе регулирования индустрии в России, а создает дополнительную возможность для дискуссий.

Чиновник добавил, что единого мнения по данному вопросу в Госдуме нет. По его словам, консенсус будет достигнут минимум через полгода. В дополнительном обсуждении нуждаются вопросы использования российской инфраструктуры для операций с цифровыми активами:

«С одной стороны, мы понимаем, что надо минимизировать риски, особенно для неквалифицированных инвесторов. С другой стороны, рынок развивается, и, очевидно, когда-то он приобретет более цивилизованное содержание», — сказал он.

Основатель Telgram Павел Дуров раскритиковал предложение ЦБ РФ. По его мнению, решение о запрете приведет к оттоку из страны IT-специалистов и уничтожит высокотехнологичные отрасли, а также неминуемо затормозит развитие более широкой отрасли блокчейн-технологий.

Дуров подчеркнул, что Россия является одним из лидеров по числу высококлассных специалистов в этой сфере и может стать крупным игроком новой экономики при условии «вдумчивого регулирования».

В Евросоюзе призвали запретить майнинг на алгоритме Proof-of-Work

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Вице-председатель Европейского управления по ценным бумагам и рынкам Эрик Теден заявил о необходимости запретить майнинг биткоина и других криптовалют на алгоритме Proof-of-Work из-за его энергоемкости.

По его мнению, без вмешательства надзорных органов все большее количество зеленой электроэнергии будет направляться на добычу цифровых активов, а не на замещение углеродных источников энергии.

Crypto.com покрыла убытки клиентов после взлома на $34 млн

17 января после сообщений клиентов о подозрительной активности на их счетах Crypto.com приостановила вывод средств. 20 января криптоплатформа раскрыла детали взлома.

Атака затронула счета 483 пользователей. Хакеры вывели с платформы 4836,26 ETH, 443,93 BTC и около $66 200 «в других валютах» — в сумме около $34 млн.

Компания подчеркнула, что «в большинстве случаев» ее специалистам удалось предотвратить вывод клиентских средств. Все пострадавшие пользователи получили полное возмещение.

Платформа провела аудит безопасности, внедрила новую модель двухфакторной авторизации, а также представила программу защиты учетных записей клиентов. В рамках последней страховое покрытие активов «квалифицированных пользователей» составляет до $250 000.

Правительство Сальвадора приобрело 410 BTC

Президент Сальвадора Найиб Букеле рассказал о покупке дополнительных 410 ВТС в государственный фонд страны. По его словам, приобретение обошлось в $15 млн по средней цене в $36 585.

Советник правительства Моника Тахер в ходе онлайн-дискуссии рассказала, что в Сальвадоре изучают возможность предоставления малому и микробизнесу кредитов под обеспечение биткоином.

Twitter представила опцию верификации NFT в виде фото профиля

Twitter интегрировала возможность добавления невзаимозаменяемых токенов (NFT) в качестве аватаров профиля. Опция доступна на iOS подписчикам премиум-сервиса Twitter Blue после привязки Ethereum-кошелька к аккаунту в соцсети.

Верифицированные таким образом аватары имеют особую шестигранную форму. Она отображается на всех платформах. Аватарки не прошедших верификацию NFT пользователей останутся в классической рамке круга.

Аккаунт Twitter с функцией изображения профиля NFT отображает данные о токене — его создателе, конкретные свойства и характеристики, блокчейн и стандарт.

Илон Маск раскритиковал такое решение. По его словам, компания впустую тратит инженерные ресурсы, которые стоило бы направить на борьбу с мошенниками и спамом.

«Это раздражает. Twitter тратит инженерные ресурсы на эту ерунду, пока криптовалютные мошенники устраивают вечеринки спам-ботов буквально в каждом треде», — написал Маск.

Microsoft купит Activision Blizzard. Сделку назвали шагом к созданию метавселенной

Корпорация Microsoft объявила о покупке разработчика и издателя видеоигр Activision Blizzard за $68,7 млрд. В компании заявили, что приобретение «предоставит строительные блоки для создания метавселенной».

«Сегодня игры — самая динамичная и захватывающая категория развлечений на всех платформах. Они определят развитие метавселенных. Мы инвестируем значительные средства в контент мирового класса, сообщество и облачные вычисления, чтобы открыть новую эру, где геймеров и создателей игр ставят на первое место», — заявил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.

Microsoft приобрела акции Activision Blizzard по цене $95 за бумагу. Сумма соглашения почти на $20 млрд превысила рыночную капитализацию последней на момент анонса. Сделку планируют закрыть до 30 июня 2023 года.

В Fidelity спрогнозировали покупку биткоина государствами

Оспаривающие ценность первой криптовалюты страны в итоге будут вынуждены рассмотреть ее покупку в качестве формы страхования. К таким выводам пришли аналитики Fidelity Digital Assets.

По их мнению, с 2022 года начнется период принятия биткоина государствами. В предыдущие два года к освоению нового класса активов приступили институционалы.

Эксперты сравнили бан Китаем первой криптовалюты и ее одобрение Сальвадором в качестве законного платежного средства.

«Время, безусловно, покажет, какой путь более успешен»,— написали специалисты.

В Fidelity отказались верить в сценарий прямого запрета цифрового золота большинством стран, поскольку в этом случае они «лишатся значительной части богатства и возможностей».

В Invesco допустили падение биткоина ниже $30 000 в 2022 году

Цена биткоина может упасть до $30 000, поскольку пузырь в активе сдувается. Такое мнение высказали специалисты инвестиционной компании Invesco в своем списке «невероятных, но возможных» результатов 2022 года.

«Массовый маркетинг биткоина напоминает нам об активности биржевых маклеров в преддверии краха 1929 года», — написали эксперты.

По их словам, снижение котировок с максимумов до $42 000 в начале января точно соответствует шаблону пузыря.

Траектория предполагает потерю активом 45% стоимости в течение 12 месяцев после пика типичной финансовой мании. По этой модели цена упадет до $34 000–$37 000 к концу октября 2022 года.

«Шаблон также предполагает, что пузыри обычно сдуваются в течение следующих двух лет. Следовательно, мы думаем, что не слишком сложно представить падение биткоина ниже $30 000 в этом году», — заявили эксперты.

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