Эксперт рассказала, как распознать «омикрон» по симптомам

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

15:34 Автор: Юлия Катенёва

Источник: РИА Новости

Симптомами заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции могут быть насморк, заложенность носа, кашель и усталость. Об этом рассказала инфекционист США Кэтрин Полинг, сообщает РИА «Новости».

По мнению специалиста, именно на этих симптомах можно базироваться при самопроверке. Эксперт при этом уточнила, что подобные симптомы встречаются не у всех.

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По ее словам, в отличие от штамма «дельта», многие заболевшие не теряют обоняния и вкуса. При этом, даже при легких случаях наиболее частым симптомом является боль в горле.

В свою очередь, британские специалисты описали симптомы заражения «омикроном» детей. Среди них: головная боль, насморк, чихание, усталость, температура и кашель.





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Ранее обо особенностях нового штамма рассказали в Роспотребнадзоре. Специалисты российской службы составили памятку, отвечающую на семь основных вопросы о новой разновидности коронавирусной инфекции.

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