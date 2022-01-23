Эмоциональное выгорание – проблема современного общества

Роман Иванов

Все чаще и чаще люди, активно социализирующиеся в современном обществе, сталкиваются с таким понятием, как эмоциональное выгорание. Общая характеристика данного термина заключается в том, что у человека резко пропадают желание, силы и мотивация что-либо делать без какой-либо причины.

Если кратко, то эмоциональное выгорание можно охарактеризовать как хроническую усталость, от которой невозможно избавиться даже при нормализованном режиме сна или отдыхе в несколько дней: все потому, что человек не может до конца расслабиться и отдохнуть. Хотите узнать о проблеме более детально и подчерпнуть что-то интересное в психологии, заходите на сайт PSYCHOLOGY4U.

При этом во время эмоционального выгорание появляются проблемы не только с ментальной стороны. У многих людей, кто испытывает эмоциональное выгорание, появляется бессонница, приходящая в самый неподходящий момент (например, в ночь перед важным мероприятием), повышенная головная боль и общая раздраженность от небольших звуков, движений или поступков других людей. Впрочем, во время нестабильного эмоционального выгорания, человека может раздражать абсолютно что угодно, а избавиться от этого раздраженно-напряженного состояния крайне тяжело.

Причины появления эмоционального выгорания

Поскольку эмоциональное выгорание представляет собой синдром хронической усталости с полным демотивационным уклоном, необходимо разобраться в причинах его появления. Как правило, с синдромом хронической усталости сталкиваются люди, работающие в сфере, которая напрямую состоит из контакта с другими людьми. К данной категории сфер можно отнести сферу услуг, медицину и преподавательскую область.

Также эмоциональному выгоранию намного сильнее подвержены школьники и студенты, которые могут находиться в постоянном напряжении из-за некорректного коллектива и большого уровня ответственности. Так или иначе, абсолютно любой человек, находящийся в социуме и сотрудничая по принципу «человек-человек» особо сильно подвергает себя риску появления эмоционального выгорания.

Основными причинами синдрома хронической усталости могут быть недовольство к себе, завышенные ожидания от выполненной работы, неоправданные ожидания, перегруженный график и отсутствие отдыха. Сюда же можно отнести отсутствие баланса в жизненных сферах, из-за чего, к примеру, у человека может быть все хорошо с работой, однако из-за пропуска в личной жизни, он может чувствовать себя эмоционально выгоревшим.