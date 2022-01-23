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Как бывшие члены команды Xbox отреагировали на покупку Activision Blizzard

Как бывшие члены команды Xbox отреагировали на покупку Activision Blizzard


Activision Blizzard — одно из крупнейших игровых издательств, и не удивляет, что многие сотрудники Xbox переходили именно в него, желая что-то изменить в своих карьерах. Большинство таких сотрудников уходили из Microsoft в Activision Blizzard на повышение, а после анонса сделки по покупке, по сути, они возвращаются обратно.

Ранее мы уже писали, что Адам Флетчер из Activision Blizzard говорил о том, что рад вернуться в команду Xbox. Есть и многие другие сотрудники, которые возвращаются в Xbox.

К примеру, бывший корпоративный вице-президент подразделения Xbox Майк Ибарра, который теперь один из лидеров Blizzard, ушел из Microsoft буквально пару лет назад, а теперь он возвращается. Свое возвращение Майк прокомментировал просто при помощи эмодзи в Twitter.

Другой бывший сотрудник Xbox, который возвращается со сделкой Activision Blizzard, это Джош Кервин, который на протяжении почти 9 лет был старшим менеджером по глобальному маркетингу Xbox, а с 2017 года работал в Activision Blizzard. Он в Twitter написал следующее:

Уход из Microsoft в Blizzard был одним из самых трудных решений, которые я когда-либо принимал. Теперь мои миры соединяются воедино, и я не могу быть счастливее. Лидерство и технологии Microsoft + ATVI-Blizz IP + потрясающие таланты и друзья с обеих сторон объединились. Мое сердце наполнено.

Ему в Twitter ответили некоторые из текущих лидеров Xbox. В частности, руководитель маркетинга Xbox Аарон Гринберг написал, что команда скучала по нему каждый день.


Интересно, что до сих пор никакой реакции по сделке не последовало со стороны Рода Фергюссона. Он в 2020 году ушел из Microsoft, где возглавлял долгие годы франшизу Gears. Сейчас он отвечает за Diablo и никак не комментирует сделку Xbox и Activision Blizzard.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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