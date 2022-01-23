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Как успокоить домового: народная мудрость

Как успокоить домового: народная мудрость

Наши предки жили в гармонии с природой и знали о том, что дома охраняются духами. Задобрить домового, живущего в доме или квартире, важно, чтобы он помогал и защищал хозяев от бед и проблем.


Испокон веков люди обращались за помощью к потусторонним силам, и самым известным духом по-прежнему остается домовой. Его присутствие в жилище вычислить не сложно, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют подружиться с хранителем домашнего очага, чтобы обеспечить безопасность каждого члена семьи. Успокоить расшалившегося домовенка помогут мудрые народные советы.

Почему домовой шалит

Считается, что дух дома невидим, однако в особых случаях он проявляет себя. Внезапное появление домового указывает на то, что в жизни скоро произойдут серьезные перемены, а если дух начал шалить, то причины могут заключаться в следующем:


в семье нет гармонии и близкие часто ссорятся;
дому угрожает опасность: пожар, ограбление, порча или сглаз;
в доме нет порядка: вещи лежат не на своих местах и уборка делается редко;
хозяева не уделяют должного внимания духу дома.

Вот основные причины беспокойства домового, и их важно устранить, чтобы жизнь в гармонии с близкими и рассчитывать на помощь духа.


Как подружиться с домовым

Домовые не отличаются злобой, и если в доме начали пропадать мелкие вещи, хлопать двери и путаться нитки, то духу нужно помочь. Обычно наши предки брали яркие коробочки, в которые складывали яркие лоскутки ткани, фантики от конфет и другие безделушки. Сундучок с такими сокровищами ставили за печку или в другой укромный уголок, прося домового принять подарок и успокоиться.

Еще один способ успокоить домового — накормить его. Домовые любят уважение, и в вечернее время важно позаботиться о том, чтобы на столе были лакомства. Блюдечко с молоком, конфеты без фантиков, печенье — все это поможет подружиться с духом дома. Его уважительно просят отведать угощения и выходят из кухни, не закрывая двери, чтобы домовой мог полакомиться.

Домовые не терпят беспорядка и ссор, поэтому заручиться его поддержкой можно лишь в том случае, если в доме царит атмосфера гармонии и уюта. В чистом доме, где нет места обидам и печалям, домовой служит верой и правдой. Его призывают на помощь и просят присмотреть за всеми членами семьи.

Еще один простой способ успокоить домового — завести кота. Считается, что кошки отлично ладят с духами и вместе несут службу, обеспечивая хозяевам счастливую жизнь.

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По материалам: dailyhoro.ru

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