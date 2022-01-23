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Катя Гордон показала мило фото с мужем и сыном

Катя Гордон показала мило фото с мужем и сыном
Ведущая Катя Гордон порадовала поклонников снимком с отдыха. Известный юрист, общественный деятель и автор песен Екатерина Гордон в начале этой недели вышла замуж. На этот шаг Катя Гордон решилась после нескольких лет гражданского брака. Как выяснилось, Катя Гордон и ее избранник, бизнесмен Виктор Хархалис вместе уже шесть лет. Все это время звезде удавалось скрывать детали своей личной жизни. Впервые своего любимого мужчину Катя Гордон показала подписчикам осенью прошлого года. Ну а теперь она вновь презентовала его в уже новом качестве.
Катя Гордон с семьей В микроблоге Катя Гордон поделилась нежным фото с мужем и сыном Серафимом. «6 лет молчала о личном, но раз вы так позитивно и громко приняли новость о моем замужестве — не посмущаюсь вам передать привет от нашей семьи и особенно от «владельца» кофейного сервиса Серафима. Он справа. Не грустите, придумывайте, воплощайте! Если мы вам нравимся — сердечко с вас», — подписала кадр Катя Гордон.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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