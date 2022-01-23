Китайский эксперт рассказал, как противостоять уловкам США

09:29 Автор: Иван Антонов, Пекин

Тактика США строится на том, чтобы очернить оппонента, при этом аргументация другой стороны большого значения не имеет. В Китае понимают эти уловки и знают, как надо противодействовать им. Об этом в интервью телевидению Шэньчжэня рассказал председатель Китайского народного общества дружбы с заграницей (КНОДЗ) Линь Сунтянь.

Производимая Соединёнными Штатами ложь в отношении других государств не имеет оснований и доказательной базы, поэтому в предметной беседе легко опровергается. Сложность текущего момента в том, что из-за пандемии коронавируса сильно осложнились контакты между странами по гуманитарной линии. Это не позволяет на нужном уровне поддерживать обмены по общественной линии, осуществлять взаимные визиты, в ходе которых есть уникальная возможность знакомить партнёров с реальной обстановкой, отметил китайский чиновник.

Есть проблемы и в подходах западного журналистского сообщества к освещению ситуации. Некоторые иностранные корреспонденты прямо говорят, что они не могут написать правду о Китае, потому что в таком случае будут уволены, посетовал Линь Сунтянь.

Есть, конечно, сотрудники СМИ, которые ради своих принципов готовы на определённые жертвы, например, испанский репортёр, которому пришлось уволиться после 30 лет работы в СМИ, уточнил глава КНОДЗ.

Впрочем, несмотря на всё это, есть возможности бороться с потоками критики со стороны Запада, считает Линь Сунтянь. Надо стараться менее остро реагировать на звучащие несправедливые обвинения. Ложь остаётся ложью, даже есть будет повторена тысячу раз. Нужно быть уверенными в себе и двигаться по своему пути, констатировал китайский чиновник.

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