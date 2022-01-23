Китайский Новый год 1 февраля 2022 года: как правильно встречать

Вадим Карасев

Уже не за горами очередной праздник, и отметить его важно для привлечения счастья и благополучия. Встретить Новый год по китайскому календарю может каждый, соблюдая традиции Востока.

Новый год — долгожданный праздник, и отметить его наступление можно трижды. 1 февраля наступает Китайский Новый год, и его покровитель Тигр вступает в свои права. Задобрить его важно, чтобы весь год ощущать поддержку и получать подарки судьбы. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, как именно встретить этот праздник, чтобы заручиться покровительством Водяного Тигра на грядущие 12 месяцев.

По традиции Китайский Новый год встречают в кругу семьи. Это помогает укрепить родственные связи, обрести гармонию во взаимоотношениях, а также заручиться покровительством Водяного Тигра.

Еще одной традицией остается запуск фейерверков. На Востоке таким образом отгоняют злых духов, способных навредить благополучию семьи и навлечь на нее разного рода неприятности.

В Китае не принято ставить классические елки — символом праздника выступает мандариновое дерево. Оно является символом благополучия и достатка, поэтому к празднику можно приобрести это яркое растение и вырастить свои сочные плоды. Деревце также можно преподнести в качестве подарка близким людям, чтобы поделиться с ними счастьем.

Подготовку к Китайскому Новому году начинают заранее, прибираясь в жилище. Считается, что в чистом доме не поселится бедность и проблемы уйдут. Уборка включает в себя не только мытье полов, но и разбор вещей. Все, что пришло в негодность или стало ненужным, обязательно выносят из дома. Поломанные вещи можно выбросить, а те, что стали лишними, раздать.

Китайский Новый год встречают в новой одежде, поэтому стоит отправиться в магазин, чтобы выбрать для себя подходящий наряд. Практичные китайцы выбирают нарядную одежду, которую можно будет носить и в повседневной жизни.

Привлечь удачу 1 февраля можно и благодаря декоративным украшениям. Фигурка ангела, повешенная у входной двери, привлечет удачу, а красные фонарики станут источником материального благополучия.

Угощения играют немаловажную роль, и для жителей Востока особую ценность на столе несут рыбные блюда — символ достатка, домашняя лапша — символ долголетия и здоровья, запеченный гусь — блюдо, укрепляющее семейные узы.

По традиции праздник завершается раздачей подарков. Классическими презентами на Китайский Новый год остаются красные конверты с деньгами. Такой подарок станет символом благополучия, если деньги переложить в кошелек и не тратить сутки, а также оставить одну купюру как талисман.