Кто смог достичь самой большой глубины

00:47 Автор: Евгения Филиппова

23 января 1960 года люди впервые погрузились на дно Мариинской впадины — на глубину 10918 метров. Для сравнения: высота Эвереста — 8849 метров.

Исследовать Марианскую впадину или Марианский жёлоб, находящийся в 320 километрах к юго-западу от тихоокеанского острова Гуам, начали ещё в 1875 году, и с тех пор фиксировали всё большие глубины. Первый раз британские исследователи установили глубину 8184 метров, а в 1951 году, с помощью более современного оборудования — 10863 метра. Исследования проводили с британского судна «Челленджер», поэтому впадину называют также «Бездной Челленджера».

Экспедиция под руководством советского океанографа Алексея Добровольского, которая состоялась в 1957 году, получила цифру, которую стали указывать как максимальную — 11022 метра. После этого замеры производили ещё несколько раз. В целом учёные сошлись во мнении, что глубина Марианской впадины — около 11 километров. Температура воды внизу такая же, как в проруби — от 1 до 4 градусов Цельсия, — но давление столба воды в тысячу с лишним раз больше, чем стандартное атмосферное давление на уровне моря. Оно достигает 1086 бар.

Впервые погрузились на дно жёлоба в батискафе лейтенант военно-морских сил США, учёный Дон Уолш и швейцарский океанолог Жак Пикар. Им удалось обнаружить там плоских рыб примерно тридцать сантиметров длиной, которые напоминали камбалу, но хорошо рассмотреть подводный мир не получилось из-за поднявшегося ила. Исследователи провели на глубине около 20 минут.

На второй спуск отважились только в 2012 году. 26 марта самой глубокой точки мирового океана достиг Джеймс Кэмерон, режиссёр «Титаника», «Чужих» и других известных фильмов. Он провёл там три часа, а в 2014 году выпустил документальный фильм «Вызов бездне».

Первой женщиной, совершившей погружение в Марианский жёлоб, стала американский астронавт, геолог Кэтрин Салливан. Пилотом был американский исследователь и предприниматель Виктор Весково. Всего в Марианскую впадину погружались 13 людей.

День 23 января в истории

Разные страны используют для изучения впадины и беспилотные глубоководные аппараты. В 2020 году туда запустили российский «Витязь-Д», который поставил рекорд погружения для автономных подводных аппаратов. Кроме этого, это было первое умное устройство, погрузившееся в жёлоб.

«Благодаря технологиям искусственного интеллекта, аппарат обладает достаточно высокой степенью самостоятельности. В частности, аппарат способен в автономном режиме преодолевать препятствия. «Витязь» оснащен системой освещения подводной обстановки, если она видит препятствия, то в работу вступает искусственный интеллект, и система управления аппарата корректирует траекторию движения», — рассказывал главный конструктор ЦКБ МТ «Рубин» Дмитрий Семенов «Московскому комсомольцу».

Кроме этого, устройство может преодолеть по дну до ста километров и с помощью гидролокаторов бокового обзора сканеров фиксировать полосы дна шириной от ста до нескольких сотен метров.

#история #природа

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