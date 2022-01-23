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Лунный календарь стрижки волос на февраль 2022 года

Лунный календарь стрижки волос на февраль 2022 года

Стрижка волос поможет вернуть хорошее настроение, а также стать увереннее и завершить зиму 2022 года на волне успеха. Рекомендации астрологов помогут выбрать удачные дни для того, чтобы записаться к парикмахеру и изменить свой имидж.


Стрижка волос — не просто рядовая процедура, а способ преобразиться, почувствовать уверенность и стать привлекательнее. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к астрологам, чтобы выбрать позитивные дни февраля для смены имиджа. Энергетика ночного светила поможет сохранить сияющие волосы и избежать неприятностей.

1, 2 февраля: в первый день февраля будет Новолуние, во время которого биополе уязвимо. Стрижка волос в это время чревата привлечением мелких неурядиц и ослаблением иммунитета. 2 числа, когда Луна начнет свой рост в Водолее, стричь волосы — к благополучным переменам в жизни.

3, 4 февраля: Луна продолжает свой рост, перемещаясь в созвездие Рыб. Энергетика этих дней не стабильна, поэтому стрижку лучше доверить профессионалу. Он поможет найти образ, который подчеркнет достоинства и поможет стать увереннее в себе.

5, 6 февраля: Луна в Овне наделяет пространство агрессивной энергетикой, и такое положение не способствует смене имиджа. Обойтись без неурядиц в жизни будет легче, если отказаться от стрижки и заняться в этот период своим самочувствием. Уместным будет поход в салон красоты для ухода за локонами.

7, 8 и 9 февраля: Луна набирается сил в Тельце. Эти дни подходит для стрижки волос, и астрологи рекомендуют посетить салон красоты. Смена прически будет положительно влиять на самочувствие и поможет привлечь удачу.


10, 11 февраля: союз растущей Луны и созвездия Близнецов — оптимальное время для смены прически. Новая стрижка подчеркнет привлекательность и поможет найти общий язык с окружением.

12, 13 и 14 февраля: энергетика растущей в Раке Луны противоречива, поэтому нужно тщательно выбирать стрижку и доверять проверенному мастеру. Тем, кто сомневается, астрологи рекомендуют подровнять кончики волос, чтобы стрижка казалась опрятной.

15, 16 февраля: рост Луны завершается, и 16 февраля будет Полнолуние во Льве. Этот день не подходит для стрижки из-за большой вероятности навлечь на себя неприятности. 15 числа стрижка волос поможет сохранить оптимистичный настрой.

17, 18 февраля: Луна начинает убывать, переходя в созвездие Девы. Это время подходит для стрижки волос, однако делать экстравагантные стрижки астрологи не рекомендуют. Оставаться в гармонии с собой и преуспевать в делах будет проще, если выбрать классическую прическу.

19, 20 и 21 февраля: энергетика Луны в Весах будет противоречивой, поэтому астрологи рекомендуют тщательно подойти к выбору стрижки, которая сохранит форму на длительное время. Идеальным днем для похода к парикмахеру будет 21 число.

22, 23 февраля: Луна продолжает стареть, переходя в созвездие Скорпиона. Стричь волосы в эти дни желательно тем, кто готов к переменам в жизни и стоит на пороге новых открытий. Тем, кто предпочитает жить спокойно, в эти дни лучше остановиться на ухаживающих процедурах.


24, 25 февраля: Луна в Стрельце — время для смены имиджа. В этот период можно делать любые стрижки и не бояться за результат. Не будут лишними и ухаживающие процедуры, необходимые в зимний период для восстановления локонов.

26, 27 февраля: стареющая Луна в Козероге — время для обновления прически. В эти дни подравнивают отросшие волосы, чтобы выглядеть опрятно. Волосы будут отрастать медленно, поэтому от коротких стрижек лучше воздержаться, если в планах нет желания носить такую прическу долго.

28 февраля: зима завершается, и последний день февраля убывающая Луна проведет в Водолее. Это время подходит для новой прически, которая поможет настроиться на позитив и встретить весну во всеоружии.

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По материалам: dailyhoro.ru

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