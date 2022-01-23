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Майк Новограц предложил Питеру Шиффу спор на $1 млн о цене биткоина

Майк Новограц предложил Питеру Шиффу спор на $1 млн о цене биткоина


Основатель криптобанка Galaxy Digital Майк Новограц предложил стороннику золота и биткоин-скептику Питеру Шиффу пари на сумму $1 млн по поводу цены первой криптовалюты.


Согласно предложению, Новограц направит средства на благотворительность или другую цель по выбору оппонента, если через год цифровое золото будет торговаться ниже $35 000.




Днем ранее основатель Galaxy Digital заявил о начале медвежьего рынка и призвал не покупать на просадках.


«Криптовалютам будет трудно начать ралли, пока фондовый рынок не достигнет дна. Тем не менее цифровые активы уже пережили значительную распродажу и начинают получать поддержку покупателей», — пояснил он.




На фоне падения рынка криптовалют Шифф допустил обвал биткоина ниже $10 000. По его словам, держателей длинных позиций должен пугать паттерн, прогнозирующий движение ниже $30 000.




В субботу, 22 января, котировки цифрового золота в моменте упали до $34 000. На момент написания актив торгуется на уровне $35 300. Капитализация биткоина — $670 млрд, согласно CoinGecko.


График BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Напомним, в сентябре 2021 года Шифф в очередной раз раскритиковал биткоин и допустил скорый конец «криптовалютного пузыря». Он также подтвердил свою приверженность золоту и указал, что ценность драгметалла «в его полезности».


В том же месяце Новограц назвал первую криптовалюту «следующим интернетом», а $40 000 для биткоина и $2800 для Ethereum — важными ценовыми уровнями.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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