Майк Новограц предложил Питеру Шиффу спор на $1 млн о цене биткоина

Основатель криптобанка Galaxy Digital Майк Новограц предложил стороннику золота и биткоин-скептику Питеру Шиффу пари на сумму $1 млн по поводу цены первой криптовалюты.

Согласно предложению, Новограц направит средства на благотворительность или другую цель по выбору оппонента, если через год цифровое золото будет торговаться ниже $35 000.

@PeterSchiff I’ll bet $1mm to the charity of either of our choices that $BTC is higher than 35k a year from now. You on? https://t.co/ilQ5KJrHGP — Mike Novogratz (@novogratz) January 22, 2022

Днем ранее основатель Galaxy Digital заявил о начале медвежьего рынка и призвал не покупать на просадках.

«Криптовалютам будет трудно начать ралли, пока фондовый рынок не достигнет дна. Тем не менее цифровые активы уже пережили значительную распродажу и начинают получать поддержку покупателей», — пояснил он.

2) crypto will have a hard time rallying until stocks find a base. That said, crypto already had a decent sell off and is running into some buying support.



Finally, the best traders get good at gallows humor 😂 — Mike Novogratz (@novogratz) January 20, 2022

На фоне падения рынка криптовалют Шифф допустил обвал биткоина ниже $10 000. По его словам, держателей длинных позиций должен пугать паттерн, прогнозирующий движение ниже $30 000.

#Bitcoin has finally broken the neckline of a head-and-shoulders top. The scary part for the longs is that the pattern projects a move below $30,000. Once that level is breached Bitcoin will have completed a massive double top. From there a crash below $10,000 is highly likely. — Peter Schiff (@PeterSchiff) January 21, 2022

В субботу, 22 января, котировки цифрового золота в моменте упали до $34 000. На момент написания актив торгуется на уровне $35 300. Капитализация биткоина — $670 млрд, согласно CoinGecko.

График BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Напомним, в сентябре 2021 года Шифф в очередной раз раскритиковал биткоин и допустил скорый конец «криптовалютного пузыря». Он также подтвердил свою приверженность золоту и указал, что ценность драгметалла «в его полезности».

В том же месяце Новограц назвал первую криптовалюту «следующим интернетом», а $40 000 для биткоина и $2800 для Ethereum — важными ценовыми уровнями.