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Mighty Goose из Game Pass получит новый бесплатный контент

Mighty Goose из Game Pass получит новый бесплатный контент


Mighty Goose — неплохой проект, который доступен в подписке Game Pass. Это платформер про гуся-наемника, который уничтожает толпы врагов при помощи различного оружия и боевых машин. Игра имеет приятный визуальный стиль, забавный сюжет и несколько других интересных особенностей, которые ее выделяют на фоне прочих проектов в жанре «беги и стреляй».

Разработчики из Blastmode и MP2 Games объявили о планах по развитию проекта. Mighty Goose получит новый бесплатный контент в первом квартале 2022 года. Пока подробностей мало, известно, что с новым контентом игроки смогут погрузиться в подводные уровни — ниже можно посмотреть трейлер, который их демонстрирует.


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Пока нет точной даты релиза обновления с новым контентом для Mighty Goose, но ждать осталось недолго — скоро разработчики поделятся подробностями.

Mighty Goose

Примерьте на себя роль Mighty Goose и бросьте вызов Королю VOID. Этот деспотичный завоеватель галактик командует огромной армией приспешников и механизированных чудовищ.
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По материалам: newxboxone

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