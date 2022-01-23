Mighty Goose из Game Pass получит новый бесплатный контент





Mighty Goose — неплохой проект, который доступен в подписке Game Pass. Это платформер про гуся-наемника, который уничтожает толпы врагов при помощи различного оружия и боевых машин. Игра имеет приятный визуальный стиль, забавный сюжет и несколько других интересных особенностей, которые ее выделяют на фоне прочих проектов в жанре «беги и стреляй».

Разработчики из Blastmode и MP2 Games объявили о планах по развитию проекта. Mighty Goose получит новый бесплатный контент в первом квартале 2022 года. Пока подробностей мало, известно, что с новым контентом игроки смогут погрузиться в подводные уровни — ниже можно посмотреть трейлер, который их демонстрирует.

Watch this video on YouTube

Пока нет точной даты релиза обновления с новым контентом для Mighty Goose, но ждать осталось недолго — скоро разработчики поделятся подробностями.

Mighty Goose

Примерьте на себя роль Mighty Goose и бросьте вызов Королю VOID. Этот деспотичный завоеватель галактик командует огромной армией приспешников и механизированных чудовищ.

Перейти в Microsoft Store