Мирослава Карпович высказалась о разрушении семьи Павла Прилучного

35-летняя актриса Мирослава Карпович прокомментировала обвинения в свой адрес. Звезда сериала «Папины дочки» отдыхает с 34-летним Павлом Прилучным в Дубае. Этот же курорт выбрала и 32-летняя Агата Муцениеце с детьми. «Мажор» виделся с девятилетним Тимофеем и пятилетней Мией. Ведущая шоу «Голос. Дети» даже публиковала совместные снимки с бывшим мужем. Многие радовались за актеров, которым всё же удалось наладить отношения ради детей. При этом некоторые фанаты пара даже предполагали, что бывшие супруги воссоединились. Однако Прилучный вернулся к Карпович. Неудивительно, что на Мирославу накатились волны негатива.Мирослава Карпович Актрису с самого начала романа с Павлом посчитали разлучницей, а теперь этот хейт вспыхнул с новой силой. «Шалава, семью разрушила, позор, тварь. Если бы не ты, то Прилучный так бы и жил со своей семьей. Конченая, разрушительница семей», — такие комментарии получает Карпович. Звезда сериала «Папины дочки» сегодня обнародовала скрин с этими высказываниями в свой адрес. «Наши люди, наша страна! Люблю, благодарю, уважаю», — прокомментировала всё это Мирослава.