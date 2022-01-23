"Нагоняет себе цену": иеромонах Макарий уличил Джигурду в пиаре на ковиде

Вадим Карасев

Актер и шоумен Никита Джигурда пытается набить себе цену высказываниями о том, что коронавирус – это дело рук заговора теневого правительства и антихриста. Такое мнение высказал руководитель епархиального отдела по взаимодействиям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий, посоветовав людям не слушать актера.



В вопросах здоровья и в частности лечения коронавируса, включая его новый штамм омикрон, с одной стороны более заразный, а с другой – более легкий, похожий на ОРВИ, следует слушать только врачей, считает иеромонах Макарий. Несмотря на быстрое распространение новой версии ковида, число госпитализированных не увеличилось, отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Поэтому, как подчеркнул Макарий, людям необходимо обращаться только к своему участковому терапевту и доказательной медицине.

«Ну почему я или вы, или кто-то другой должен слушать киноактера в деле профилактики инфекций? Медсестра же не лезет в киносъемочную будку, чтобы снимать кино похабное. А вот похабный киноактер лезет в гигиенические профилактические процедуры. Какое твое дело, скажи, актер? Сиди и помалкивай, что я еще могу сказать актеру. И каждый человек не то, чтобы должен сказать, он должен про себя подумать: "ну дурак" - простите меня - "болтает чушь какую-то, нагоняет себе цену", - сказал иеромонах Макарий.

Он подчеркнул, что люди, отрицающие опасность коронавируса, стремятся разрушить гармоничное социальное мироустройство. "Человеческая природа двойственная. Человек – это образ Божий, но этот образ искажен грехопадением и несовершенством. И на этом несовершенстве работают силы зла", - объяснил Макарий.

Скандально известные персоны играют на несовершенстве человека и его чувствах. "Стоит только увидеть какую-то скандальную фразу, скандальную новость, какое-то зло, за это цепляются и привет", - добавил собеседник. Единственна цель Джигурды – это исключительно самореклама, считает Макарий.

Сам шоумен, как выяснили СМИ, тайно вакцинировался. "На публику актер и шоумен Никита Джигурда транслирует конспирологические теории и называет вакцину "экспериментальной жижей". В реальности же шоумен заботится о собственном здоровье и уже поставил себе прививку", — вывел на чистую воду Джигурду доктор Александр Мясников.

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