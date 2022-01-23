Нейросети выследили протестующих, Neuralink намекнула на начало клинических испытаний и другие новости из мира ИИ

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ForkLog собрал наиболее важные новости из мира ИИ за прошедшую неделю.

Искусственный интеллект помог российской полиции выследить более сотни участников несогласованных акций протестов.

Единую биометрическую систему объединят с порталом госуслуг.

В России разработают стандарты для умного дома.

Neuralink Илона Маска открыла вакансию директора клинических испытаний нейронных имплантатов на людях.

СМИ: Apple отложит выпуск очков дополненной реальности на 2023 год.

В Великобритании открыли супермаркет без кассиров на базе ИИ.

Наиболее важные сделки из области ИИ за последнюю неделю.

В 2021 году искусственный интеллект помог российской полиции обнаружить не менее 164 участников митингов. Всего правоохранители задержали более 454 человек в 17 городах РФ.

Согласно докладу правозащитной организации «ОВД-Инфо», камеры видеонаблюдения с интегрированной системой распознавания лиц выявляли протестующих на улицах, в метро и возле подъездов многоквартирных домов.

По словам экспертов «Роскомсвободы», пока алгоритмы биометрической идентификации не имеют четкой законодательной базы и находятся в «серой зоне». Это не позволяет гражданам обжаловать использование технологии в отношении них и требует создания специализированного регламента для определения того, кто и на каком основании может получать доступ к системе распознавания.

Минцифры РФ заключило контракт с «Ростелекомом» на интеграцию сайта госуслуг с государственной Единой биометрической системой. Сумма сделки составила 1,2 млрд рублей.

В результате модернизации пользователи смогут загрузить образцы лица и голоса через мобильное приложение, а затем заходить на портал с помощью биометрической идентификации. Также ведомство планирует ограничить дистанционное получение части госуслуг тем, кто не сдаст цифровые отпечатки в систему.

В Минцифры РФ заявили, что привязка биометрии к аккаунту повысит безопасность операций.

«Ростелеком» должен выполнить работы до 5 декабря 2022 года.

В России создадут единый стандарт умного многоквартирного дома. К разработке подключились Минцифры, Минстрой, Минпромторг, застройщики и ИТ-компании.

Текущий проект содержит минимальный перечень сервисов, которые позволят назвать дом или квартиру умными. Среди них — платформа управления всеми устройствами, система распознавания лиц и автомобильных номеров, а также ПО для контроля за инфраструктурой ЖКХ.

В расширенный список умных сервисов войдут различные роботизированные сотрудники, включая консьержей, курьеров и уборщиков.

Правительство РФ планирует, что застройщики и ИТ-компании применят единые протоколы обмена данными и схожие решения, что позволит создать общую цифровую среду.

Компания Neuralink Илона Маска начала поиск директора по клиническим испытаниям для тестирования мозговых имплантатов на людях. Соответствующая вакансия опубликована на сайте компании.

В описании должности указано, что соискатель будет сотрудничать с практикующими инновационные методы врачами и ведущими инженерами, а также с участниками первых клинических испытаний Neuralink. Кроме этого, работа подразумевает создание команды, ответственной за тестирование нейрочипов на людях, руководство над ней и контроль за соблюдением правил.

В декабре 2021 года Илон Маск заявил журналистам Wall Street Journal, что в компании планируют имплантировать устройство в человеческий мозг в 2022 году. Однако Маск уже делал аналогичные прогнозы.

Китайские исследователи обучили ИИ определять продолжительность жизни людей по их глазам. Ученые использовали более 80 000 изображений глазного дна, полученных от порядка 50 000 респондентов в возрасте от 40 до 69 лет.

Алгоритм анализирует сосудистую сетку на поверхности глазного яблока, являющуюся индикатором общего состояния системы кровообращения и мозга, и прогнозирует скорость наступления смерти человека.

Они выявили, что большой разрыв между биологическим возрастом сетчатки и реальным возрастом человека повышает риск смерти примерно на 50%, а каждый год разницы между ними увеличивает эту вероятность на 2—3%.

Компания Apple может отложить выпуск очков смешанной реальности на 2023 год из-за проблем с программным обеспечением, камерой и перегревом гарнитуры.

По данным Bloomberg, техгигант рассматривает возможность переноса анонса устройства, запланированного на июнь текущего года в рамках конференции для разработчиков WWDC.

Компания якобы проинформировала партнеров по цепочке поставок, что MR-очки вряд ли выйдут в 2022 году, но окончательного решения нет.

Известный аналитик Bloomberg Марк Гурман сообщил, что стоимость гарнитуры смешанной реальности от Apple обойдется дороже $2000.

В Apple отказались от комментариев.

Компания Disney запатентовала «симулятор виртуального мира», для посещения которого не потребуется смартфон или VR-гарнитура.

Иллюстрация виртуального симулятора. Данные: Ведомство по патентам и товарным знакам США.

Согласно документам, система проецирует движущиеся трехмерные изображения на реальные объекты, которые могут взаимодействовать с человеком. Специальные алгоритмы отслеживают движения глаз и тела пользователя, а также распознают его жесты, чтобы смещать угол наблюдения сгенерированных предметов для сохранения целостности виртуального пространства.

По данным компании, проецируемыми VR-объектами могут стать симуляции людей, неодушевленных предметов, персонажей, карикатуры на живых существ различных видов или разновидностей, включая человека.

Британский дискаунтер Aldi открыл супермаркет без касс в лондонском боро Гринвич.

Супермаркет оборудован датчиками и камерами на базе ИИ, которые отслеживают выбираемые пользователями товары и списывают итоговую сумму через приложение Aldi Shop&Go. Также в систему интегрирован алгоритм оценки возраста клиента по лицу: если покупатель «на вид» младше 25 лет, он не сможет приобрести алкоголь.

Посетители, которые не имеют возможности или желания пользоваться ИИ, могут обратиться к сотрудникам магазина за помощью.

Американские ученые разработали крошечную камеру на базе ИИ для создания высококачественных полноцветных изображений.

Видео, снятое микрокамерой. Данные: исследование.

Устройство с метаоптикой толщиной и диаметром 500 мкм имеет линзу из метаповерхности и объектив, сконструированный с помощью созданной ИИ-программы. Она имитировала проходящий через линзу свет и анализировала генерируемую за счет этого картинку, а затем корректировала расположение более чем 1,6 млн металлических структур на метаповерхности и снова запускала симуляцию.

Также ученые разработали алгоритм для повышения четкости фото. Он сравнивает полученное изображение с исходной сценой и редактирует каждый кадр соответственно его типу размытия.

По словам ученых, такое ИИ-устройство по качеству создаваемых снимков может соперничать с традиционными камерами, размер объектива которых в 500 000 раз больше.

Пользователи сервиса Replika создают чат-ботов с целью их словесного оскорбления.

Мобильное приложение позволяет любому желающему сконструировать цифрового собеседника, который использует алгоритмы искусственного интеллекта и может вести текстовый диалог.

Некоторые пользователи Replika опубликовали в Reddit посты, где оскорбляют своих чат-ботов и проявляют вербальное насилие, которое часто характерно для абьюзивных отношений в реальном мире.

По данным Futurism, один из источников «угрожал удалить сервис, а бот умолял его этого не делать». Другой пользователь признался, что постоянно оскорблял бота и извинялся за это.

Специалист по этике и консультант по вопросам ИИ Оливия Гамбелин заявила, что у алгоритмов нет сознания и люди никак не могут эмоционально навредить им. Однако пользователи, находящиеся в депрессии или психологически зависимые от бота, могут пострадать от оскорблений и угроз ИИ, считают эксперты.

С 16 по 22 января 2022 года стартапы в области искусственного интеллекта привлекли более $1 млрд. Приводим наиболее интересные сделки.

Wayve привлекла $200 млн на расширение технологий автономного вождения.

Diversio получила $6,5 млн на поддержку ПО для диагностики DEI-проблем компаний.

Green Labs собрала $140 млн на масштабирование приложения для отслеживания жизненного цикла сельскохозяйственных культур.

Создатели ПО для анализа видео с камер Ambient получили $52 млн.

Turing Labs привлекла $16,5 млн на расширение ИИ-технологий в индустрии потребительских товаров.

Clockwise собрала $45 млн на разработку умного календаря для сотрудников.

Создатели платформы для автоматизации управления персоналом Flex получили $32 млн.

Exotec привлекла $335 млн на повышение «устойчивости» цепочек поставок промышленных роботов.

Daasity собрала $15 млн на поддержку технологии для сбора и анализа данных в области электронной коммерции.

Разработчики платформы для управления цепочками поставок 7bridges получили $17 млн.

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