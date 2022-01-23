Никас Сафронов регулярно делает прививки, чтобы встретиться с королем

Художник Никас Сафронов признался, что общается с большим количеством людей. Народный художник России недавно сделал бустерную прививку от COVID-19. «Я общаюсь с огромным количеством людей, — говорит Никас, — провожу творческие встречи, читаю лекции (Сафронов декан факультета культуры и искусств Ульяновского государственного университета. — Прим. ред.), хожу к героям своих картин делать наброски, и не могу подводить людей — я не должен быть носителем вируса. Кроме того, летаю в разные страны, в том числе и к своим высокопоставленным клиентам. Например, посетил короля Бахрейна — а для этого мне необходимо было ревакцинироваться.Никас Сафронов Таковы правила, несмотря на то что уровень антител у меня хороший. Прививка жизненно необходима, это уже никак не нужно доказывать. За последнее время я потерял своих ближайших друзей: писателя-сатирика Анатолия Трушкина, который опасался прививаться, кинорежиссера и писателя Сашу Стефановича, у которого была запланирована прививка, но вирус настиг его прежде. Жизнь дороже — поверьте мне. Мы должны быть ответственными перед своими близкими».