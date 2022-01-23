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Обзор новостей по Game Pass за 15-22 января: новинки, что удалят и добавят

Обзор новостей по Game Pass за 15-22 января: новинки, что удалят и добавят


Прошедшая неделя, с 15 по 22 января, стала едва не лучшей для подписки Game Pass за последние месяцы. Microsoft добавила в подписку на Xbox и PC немало давно ожидаемых проектов, при этом порадовала и приятными сюрпризами. Предлагаем краткую сводку событий, которые разворачивались вокруг Game Pass за прошедшую неделю.

Новые игры в Game Pass

На этой неделе сразу 8 игр пополнили подписку Game Pass, при этом большая часть стала доступна сразу после релиза:



Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition (Xbox, PC, xCloud)



Nobody Saves the World (Xbox, PC, xCloud)



Death’s Door (Xbox, PC, xCloud)



Hitman Trilogy (Xbox, PC, xCloud)



Pupperazzi (Xbox, PC, xCloud)



Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (Xbox, PC, xCloud)



Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Deluxe Edition (PC)



Windjammers 2 (Xbox, PC, xCloud)

Игры, которые скоро покидают Game Pass

Официально сообщили, что подписка Game Pass в конце января лишится следующих игр:



Prison Architect (PC)



Nowhere Prophet (Xbox, PC)



Cyber Shadow (Xbox, PC)



Xeno Crisis (Xbox, PC)

Отметим, что на этой неделе появлялось много слухов о том, какие игры могут покинуть Game Pass. Но они не подтвердились.

Скоро выйдут в Game Pass

На следующей неделе запланирован только один релиз в подписке Game Pass:



Taiko no Tatsujin: The Drum Master (Xbox, PC) – 27 января

Taiko no Tatsujin: The Drum Master добавят в подписку сразу после выхода.

Бонусы для подписчиков Game Pass Ultimate



На этой неделе подписчикам Game Pass Ultimate стали доступны три косметических набора для DOOM Eternal.



Кроме того, подписчики Game Pass Ultimate и EA Play могут забрать 7 различных бонусов для игр Electronic Arts.

Интересные новости и материалы по Game Pass за неделю



25 лучших игр из Game Pass прямо сейчас, по версии Polygon



В Game Pass будет добавлено «как можно больше» игр Activision Blizzard



Эти 60+ игр от Activision могут добавить в Game Pass



Еще 10 игр из Game Pass получают поддержку сенсорного управления

Кроме того, на этой неделе стало известно количество подписчиков Game Pass — их уже больше 25 миллионов.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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