Официант поведал нам о самых странных свиданиях, которые он заметил за время работы в ресторане

Планируя посещение ресторана, не забывайте, что со своим собеседником побыть здесь наедине не получится. Всегда за гостями следит официант, и в случае каких-то неудачных действий, он запомнит эту ситуацию.

Один из пользователей социальных сетей взял у официанта интервью с просьбой поведать, с какими курьезами работник ресторана сталкивался во время своей деятельности.

Бокал вина









«Это случилось как свидание двух ранее не знающих друг друга людей. Молодой человек решил заказать блюда за девушку, и это казалось мне неправильным. Для начала он заказал порцию ликера, а после, решил заменить ее на каберне. Далее в качестве угощения он заказал жидкое первое блюдо, от которого она не осталась в восторге. Затем парень выбрал второе – лакомство с креветками, которое женщине пришлось отменить, так как у нее была аллергия на морепродукты.









Невзирая на это, она была достаточно веселой. Но затем резко встала и покинула заведение, предварительно опрокинув вино на голову своему собеседнику. Мне до сих пор крайне интересно, что же произошло в тот момент. Однако парню спасибо за щедрые чаевые.

Тихий час



