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Официант поведал нам о самых странных свиданиях, которые он заметил за время работы в ресторане

Официант поведал нам о самых странных свиданиях, которые он заметил за время работы в ресторане

Планируя посещение ресторана, не забывайте, что со своим собеседником побыть здесь наедине не получится. Всегда за гостями следит официант, и в случае каких-то неудачных действий, он запомнит эту ситуацию.

Один из пользователей социальных сетей взял у официанта интервью с просьбой поведать, с какими курьезами работник ресторана сталкивался во время своей деятельности.

Бокал вина



«Это случилось как свидание двух ранее не знающих друг друга людей. Молодой человек решил заказать блюда за девушку, и это казалось мне неправильным. Для начала он заказал порцию ликера, а после, решил заменить ее на каберне. Далее в качестве угощения он заказал жидкое первое блюдо, от которого она не осталась в восторге. Затем парень выбрал второе – лакомство с креветками, которое женщине пришлось отменить, так как у нее была аллергия на морепродукты.



Невзирая на это, она была достаточно веселой. Но затем резко встала и покинула заведение, предварительно опрокинув вино на голову своему собеседнику. Мне до сих пор крайне интересно, что же произошло в тот момент. Однако парню спасибо за щедрые чаевые.

Тихий час


«Я обслуживал пару, свидание которой, мягко говоря, не обошлось. Парень был настоящим джентльменом, ухаживал за девушкой как мог. Для начала отодвинул ей стул – она не сразу поняла, что он хочет от нее. Далее у мужчины начался приступ кашля, девушка не понимала, как ей поступать в этой ситуации. Когда официант принимал заказ, парень сказал, что ему подать то же, что и его спутницы. Девушка выбрала рыбное блюдо, и оказалось, что мужчине нельзя ее. Ему пришлось выбрать стейк. Далее пара сидела молча, не зная, о чем разговаривать. Свидание явно не удалось».

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

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