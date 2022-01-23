Ольга Серябкина возмущена оскорблением Русских женщин в сериалах

36-летняя певица Ольга Серябкина в шоке от увиденного. Артистка высказалась о продолжении одного из самых популярных американских сериалов. Певица надеется, что ее выпад не останется незамеченным. Сериал «Секс в большом городе» о жизни подруг на Манхэттене получил долгожданное продолжение. Теперь героиням уже за 50 лет. Восьмая серия проекта «И просто так» вызвала бурное обсуждение в Сети. Страсти разгорелись из-за того, что Кэрри Брэдшоу ( героиня Сары Джессики Паркер) обсуждает с подругой девушку, которая живет в роскошной квартире в одном доме с ней. Они предположили, что девушка — русская проститутка, поскольку иначе невозможно получить столь элитную недвижимость в таком молодом возрасте.Ольга Серябкина Этот эпизод вызвал бурные эмоции экс-солистки группы Serebro. «У нас был такой ажиотаж от выхода продолжения сериала «Секс в большом городе», и какое разочарование я сегодня испытала на просмотре 8-й серии, где оскорбили русских женщин! Сериал, который построен на всеобщей толерантности, но при этом они вешают ярлыки на русских на весь мир! Тенденция оскорбления славянских женщин в каждом сериале меня очень пугает, и я не хочу, чтобы это становилось нормой», — выразила свое возмущение Ольга. Она порадовалась тому, что ее публикация тоже стала обсуждаемой. «Я рада, что такое мнение не только у меня. И мне кажется, что такое просто неприемлемо», — резюмировала Серябкина. В жизни Ольги два месяца назад произошла радостная перемена: она стала мамой. Поп-звезда родила сына от бизнесмена Георгия Начкебии. Сегодня впервые после родов артистка снялась в бикини: она предстала в смелом купальнике, который подчеркнул ее заметно увеличившуюся грудь.