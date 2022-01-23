Оскар Кучера показал, как изменился после новогодних застолий

Актер и телеведущий Оскар Кучера поделился фото, на котором его трудно узнать. Оскар Кучера не только востребованный актер, но и хороший ведущий. Он долгое время появлялся на экране с Лерой Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись», но после перенесенного коронавируса оставил эту работу. Как сам признался, ему надоело копаться в чужом грязном белье. И без того артисту есть, чем заняться. И вот звезда сериала «Улицы разбитых фонарей», Оскар Кучера поразил поклонников в самое сердце. В своем Инстаграм он выставил свое фото, на котором наел такие щеки, что стал практически неузнаваемым. А все новогодние праздники.Оскар Кучера «Январь подходит к своей завершающей стадии. Ёлку можно разбирать. А это значит, что пора заканчивать жрать, выпивать, и прочие распущенности! Всё! Зал! Спорт! Диета! 😜😜😜», — призвал он своих подписчиков к активному образу жизни без всяких гастрономических излишеств. В комментариях пользователи не скрывают своего изумления от резко изменившегося образа известного ведущего. «Ты шо с лицом сделал, брат? Пчел выпустил?», «Да, Вы поправились 😄, но Вас не портит!!!», «Ну да, тебя не узнать, Думала кто то похожий», «Оскар, захотелось вас за щёчки подергать😂», «Лицо олицетворяющее новогодние праздники, но главное довольное.🔥», — пишут пользователи в комментариях. При этом многие догадались, что это всего лишь мотивационный фотошоп, тем более, что и его третья супруга Юлия была немало удивлена снимком своего любимого: «У тебя опять тест новых приложений в телефоне? Дома таких щекастых у нас нет». Позже Оскар и сам признался, что поработал над своей внешностью в фоторедакторе.