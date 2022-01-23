Пара нашла в лесу пять ржавых банок, а когда их открыли, поняли, что теперь миллионеры и больше не будут работать

Мери и Джонс вышли прогуляться со своими собаками и отправились к лесу. Один из питомцев увидел банку, которая стояла у одного из деревьев.

Наполовину емкость находилась в глине, и мужчина с женщиной решили извлечь ее. Однако выяснилось, что банка достаточно тяжелой, при этом относительно небольшой. Потрусив ее, они услышал звон.

Пара забрала находку домой и решила открыть с помощью инструментов. Парень вскрыл емкость и был ошеломлен тем, что находится внутри. Банка была наполнена монетами.

Супруги, не долгая думая, нашли место, где можно было арендовать металлоискатель и направились туда, где выгуливали животных.

Оказалось, что возле деревьев было спрятано четыре таких банки, наполненные монетками. Пара обратилась в соответствующие органы и документально оформила право на то, чтобы пользоваться находкой.

По результатам оценки выяснилось, что пара получила внушительную прибавку к бюджету. Монеты принадлежали концу XIX века.

Монетки был выполнены из золота, однако их оценивали вовсе не по массе. Некоторые находки были оценены в шестизначные суммы. В итоге любители собак стали богаче на $10 млн.



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