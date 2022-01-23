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Пока S.T.A.L.K.E.R. 2 не «уйдет на золото», много информации о нем ждать не стоит

Пока S.T.A.L.K.E.R. 2 не «уйдет на золото», много информации о нем ждать не стоит


Разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 многие критикуют за отсутствие информации о проекте. Кончается январь 2022 года, а игра должна была выйти в апреле, но все еще последняя демонстрация была на E3 в 2021 году — в июне. С того момента создатели проекта практически не делятся никакой информацией об игре.

Похоже, что, с учетом переноса даты релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 на декабрь 2022 года, ждать информации о проекте в ближайшее время не стоит. В Discord менеджер по работе с сообществом S.T.A.L.K.E.R. под ником Super_Prophet указал, что у игры могут быть проблемы, пока она не «уйдет на золото», тем самым отвечая на вопрос, почему давно нет демонстраций проекта:

Разработка игры проходит комплексно, всё завязано на всём. Даже если у тебя какая-то вещь/фича/моделька/локация и т.д. полностью готовы, то минимальный баг или недополированность другой вещи могут испортить впечатления от всего, что перечислено до этого. Именно поэтому мы не разглашаем подобных технических деталей и подробностей, ибо они не имеют смысла, пока вся игра не будет работать полноценно и комплексно. Такой момент обычно называют уходом на золото.

Напомним, что «уходят на золото» игры за пару месяцев до релиза, иногда за несколько недель. На данный момент релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на 8 декабря 2022 года.

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По материалам: newxboxone

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