Пользователи пожаловались на отключение сети Solana на 48 часов

Представители криптосообщества сообщили в Twitter о недоступности сети Solana (SOL) на протяжении 48 часов. Разработчики работают над решением проблем.

Инвестор и автор издательства Harper Collins Марк Джеффри написал о шестом случае отключения сети проекта за последние три месяца.

«Теперь я не верю в это [Solana]. Это новая EOS. Сейчас соревнуются ETH, BSC, Fantom, Avalanche и Terra», — добавил он.

Another day, another 48 hour #Solana outage.



This is like the sixth time this has happened in 3 months.



I have zero faith in it now. It is the new EOS.



The fight is now between ETH, BSC, Fantom, Avalanche and Terra. — Mark Jeffrey ⚡️🚀 (@markjeffrey) January 23, 2022

Даниэль Чун подтвердил «падение» сети Solana на 48 часов и усомнился в жизнеспособности монолитной структуры.

«Лидирующий блокчейн будущего, вероятно, будет с модульной архитектурой. Бычий ETH 2.0 и экосистема Cosmos», — написал инвестор.

Solana being down for 48 hours multiple times now makes me question the viability of a monolithic structure.



It's clear the winning blockchain of the future will likely be one with a modular architecture.



Bullish $ETH 2.0 🚀 & Cosmos Ecosystem. — Daniel Cheung (@HighCoinviction) January 22, 2022

Основатель и технический директор стартапа Pipe Заин Алларахия рассказал, что более 100 раз пытался погасить кредит Solend, но безуспешно.

«Не смог даже отправить другу немного USDC на ужин с помощью [криптокошелька] Phantom. Такие случаи заставляют ценить рыночные комиссии биткоина», — добавил он.

Can we all admit @solana has been down now for about ~48 hours?



Tried over 100 times to repay a Solend loan, failed.

Couldn't even send a friend some USDC for dinner with @phantom.



It's times like these that make you appreciate Bitcoin's fee markets. — Zain Allarakhia (@zallarak) January 22, 2022

Разработчики Solana сообщили, что бета-версия основной сети столкнулась с перегрузкой. Причиной снижения производительности они назвали исчерпание кэша программ. Версия 1.8.12 направлена на решение проблемы.

2/ 1.8.12 was specifically aimed at improving issues of program cache exhaustion, which are largely responsible for recent performance degradations. — Solana Status (@SolanaStatus) January 22, 2022

В команде отметили, что добились большого прогресса, но еще не завершили работу. Для решения проблемы дублирующихся транзакций они выпустили версию 1.8.14, призванную смягчить худшие последствия.

4/ The current issue experienced by validators is due to excessive duplicate transactions. Engineers have just released 1.8.14, which will attempt to mitigate the worst effects of this issue. — Solana Status (@SolanaStatus) January 22, 2022

В ближайшие 8–12 недель будут внедрены дополнительные улучшения состояния сети, пообещали разработчики. По их словам, некоторые из таких функций уже интегрированы в тестовой сети.

6/ Release 1.8.14 is now available at https://t.co/lJyNPScnH7 — Solana Status (@SolanaStatus) January 22, 2022

В субботу, 22 января, цена криптовалюты Solana упала до пятимесячного минимума — $88.

График SOL/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

На момент написания актив торгуется на уровне $100. Согласно CoinGecko, капитализация проекта составляет $31,5 млрд.

6 января разработчики Solanа сообщили о снижении производительности бета-версии мейннета и предупредили пользователей о возможных ошибках в обработке транзакций.

Проблему объяснили увеличением числа «высокопроизводительных вычислительных операций». По словам разработчиков, из-за этого пропускная способность сети упала «до нескольких тысяч» транзакций в секунду.

4 января сеть Solana была недоступна в течение примерно 5 часов. 9 декабря 2021 года пользователи также пожаловались на сбой.

14 сентября в сети Solana произошла остановка ончейн-активности. Новые блоки не выходили более 16 часов, для возобновления работы блокчейна потребовался его перезапуск. Причиной инцидента разработчики назвали DDoS-атаку.

Напомним, в ноябре 2021 года глава биткоин-биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид заявил, что благодаря своей масштабируемости Solana может не только стать ведущим блокчейн-протоколом, но и превратиться в новый Ethereum или биткоин.

В январе 2022 года аналитики Bank of America предсказали Solana статус Visa в мире криптовалют.

Специалисты из CoinGecko подсчитали, что инвестиции в Solana стали самыми прибыльными в 2021 году среди топ-30 монет.