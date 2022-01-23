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Разработчики TASOMACHI: Behind the Twilight отменили версию для Xbox One

Разработчики TASOMACHI: Behind the Twilight отменили версию для Xbox One


Издатель PLAYISM и разработчик Orbital Express объявили дату релиза проекта TASOMACHI: Behind the Twilight на консолях. Игра выходит на приставках 28 апреля 2022 года, но изменился список целевых платформ. Теперь TASOMACHI: Behind the Twilight заявлена только для Playstation 4 и Switch. В своем пресс-релизе разработчики TASOMACHI: Behind the Twilight указывают, что «ранее анонсированная версия для Xbox One была отменена из-за технических проблем».

Напомним, что игра TASOMACHI: Behind the Twilight вышла в 2021 году в Steam, и она представляет собой трехмерный приключенческий проект, в котором игроки берут на себя роль молодой девушки Юкумо. Она должна исследовать таинственный город, покрытый сумеречным туманом, на своем дирижабле.

Игру TASOMACHI: Behind the Twilight многие хвалили после релиза в Steam за отличный графический стиль и большие локации. Что касается минусов, в проекте выделяли малое количество интересных игровых механик и плохой сюжет.


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По материалам: newxboxone

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