Рената Литвинова показала, какой была в 18 лет

55-летняя актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова поделилась редкими архивными кадрами, на которых запечатлена в годы студенчества. Рената Литвинова училась в обычной средней школе, а, будучи в десятом классе, она поступила на сценарный факультет ВГИКа. Рената произвела колоссальное впечатление не только на однокурсников, но и на педагогов своим нестандартным мышлением и подходом к съемкам. Вместе с Литвиновой на курсе учились Роман Качанов и Аркадий Высоцкий. Сегодня Литвинова опубликовала редкое архивное фото с однокурсниками. На фото Рената запечатлена в окружении сокурсников. Артистка предстала в темной водолазке и джемпере с V-образным вырезом. С красивой укладкой, яркими бровями и минимальным макияжем Литвинова выглядит невероятно привлекательно и свежо.Рената Литвинова с однокурсниками «Поразительно, какой - когда-то вы бываете в глубокой юности - мне лет 18, я на лестнице ВГИКа со своими однокурсниками - сценаристами Аркашей Высоцким ( фото мне прислали из его сетей), Настей и Булатом Гавриловым ( его уже нет с нами). А ещё квартирная фотография, когда у Аркаши жил Виктор Цой и Юра Каспарян, а мы сидели на кухне - я себя почти не узнаю в той проклятой молодости, полной грусти и дурацких текстов», - написала Литвинова.Рената Литвинова с однокурсниками Поклонники восхитились образом артистки и засыпали ее теплыми комплиментами. «Ульяна очень похожа на вас в молодости❤️», «Рената, какая вы прекрасная и какие прекрасные тогда ещё ребята вокруг вас!», «Какая красивая🔥😍», «Рената, Вы и в 18 лет были красивой, но сейчас Вы просто необыкновенная 👏🔥😍», «Рената Муратовна, вы на этих фото сияете необыкновенно красивой звездой🌟🤍», - обсуждают поклонники.