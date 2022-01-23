Сильвио Берлускони отказался быть кандидатом на выборах президента Италии

10:34 Автор: Александр Тараканов

Бывший премьер-министр Италии, создатель и исторический лидер партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони принял решение не участвовать в качестве кандидата от правоцентристской коалиции на предстоящих выборах президента страны. Об этом было объявлено на совещании с участием лидеров партий «Лига» и «Братья Италии» Маттео Сальвини и Джорджи Мелони, а также заместителя председателя партии «Вперёд, Италия» Антони Таяни, сообщает ANSA.

Агентство пишет, что Берлускони в послании, зачитанном на совещании, объяснил своё решение «ответственностью перед страной», которая сегодня нуждается в единстве и совместных усилиях по «преодолению чрезвычайной ситуаций в системе здравоохранения и выходу из экономического кризиса».

Сальвини назвал решение бывшего премьера страны «решительным и основополагающим выбором» в интересах Италии и правоцентристов.

Кандидатура Берлускони на пост главы итальянского государства была поддержана партиями правоцентристской коалиции на совещании, состоявшемся 14 января. Однако уже тогда его участники обратились к нему с просьбой «снять сомнения» относительно возможность обеспечить необходимое для избрания число голосов коллегии 1009 «больших выборщиков». Речь идет о 630 депутатах, 321 сенаторе и 58 областных представителях.

Как писала Adnkronos, на тот момент создатель партии «Вперёд, Италия» мог рассчитывать на потенциальную поддержку 493 выборщиков, из которых непосредственно правоцентристы составляют 450. Остальные 43 выборщика являются представителями других политических направлений, 13 из которых уже «находятся под вопросом».

По мнению обозревателей, это говорило о том, что «миссия почти не выполнима», учитывая, что для избрания необходимо заручиться абсолютным большинство в 505 голосов.

Против кандидатуры бывшего премьера решили выступили национальный секретарь Демократической партии и председатель «Движения 5 звёзд» Энрико Летта и Джузеппе Конте, а также лидер парламентской группы левых «Свободные и Равные», министр здравоохранения страны Роберто Сперанца. О чём, согласно итальянским СМИ, было ими заявлено на их совещании, состоявшемся 19 января.

Первый тур голосования по выборам президента Италии назначен на 24 января. Мандат нынешнего главы итальянского государства Серджо Маттареллы истекает в феврале.

#Италия

76