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Сооснователь DeepMind ушел из Google

Сооснователь DeepMind ушел из Google


Пионер в области искусственного интеллекта Мустафа Сулейман покинул компанию Google и присоединился к венчурной фирме Greylock Partners. Об этом пишет The New York Times.


Во время работы в Google Сулеймана лишили некоторых управленческих обязанностей в DeepMind. Компания получила жалобы на то, что он якобы издевался над подчиненными. Позже Сулейман признал претензии своих сотрудников.


«Я действительно облажался. Я очень сожалею о том, как это повлияло на людей и какую боль они испытали.», — заявил он.


Сулейман занимал должность вице-президента Google по управлению продуктами и политике в отношении искусственного интеллекта. Он присоединился к компании в 2014 году, когда поисковый гигант приобрел DeepMind за $650 млн.


Под руководством Сулеймана лаборатория начала заниматься исследованиями в области здравоохранения. Он также стал ключевым голосом в усилиях DeepMind по противодействию сотрудничества Google и Министерства обороны США. Протест работников в конце концов вынудил руководство компании отказаться от контракта с военными.


Чем Сулейман будет заниматься в Greylock Partners, неизвестно.


Напомним, в декабре 2021 года DeepMind продемонстрировала языковую модель с 280 млрд параметров.


В августе лаборатория представила универсальную архитектуру для создания искусственного интеллекта.


В июле DeepMind открыла доступ к базе данных из 20 000 белковых структур человека, созданных нейронной сетью AlphaFold.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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