Сооснователь DeepMind ушел из Google

Пионер в области искусственного интеллекта Мустафа Сулейман покинул компанию Google и присоединился к венчурной фирме Greylock Partners. Об этом пишет The New York Times.

Во время работы в Google Сулеймана лишили некоторых управленческих обязанностей в DeepMind. Компания получила жалобы на то, что он якобы издевался над подчиненными. Позже Сулейман признал претензии своих сотрудников.

«Я действительно облажался. Я очень сожалею о том, как это повлияло на людей и какую боль они испытали.», — заявил он.

Сулейман занимал должность вице-президента Google по управлению продуктами и политике в отношении искусственного интеллекта. Он присоединился к компании в 2014 году, когда поисковый гигант приобрел DeepMind за $650 млн.

Под руководством Сулеймана лаборатория начала заниматься исследованиями в области здравоохранения. Он также стал ключевым голосом в усилиях DeepMind по противодействию сотрудничества Google и Министерства обороны США. Протест работников в конце концов вынудил руководство компании отказаться от контракта с военными.

Чем Сулейман будет заниматься в Greylock Partners, неизвестно.

Напомним, в декабре 2021 года DeepMind продемонстрировала языковую модель с 280 млрд параметров.

В августе лаборатория представила универсальную архитектуру для создания искусственного интеллекта.

В июле DeepMind открыла доступ к базе данных из 20 000 белковых структур человека, созданных нейронной сетью AlphaFold.



