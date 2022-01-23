Сооснователь DeepMind ушел из Google
Пионер в области искусственного интеллекта Мустафа Сулейман покинул компанию Google и присоединился к венчурной фирме Greylock Partners. Об этом пишет The New York Times.
Во время работы в Google Сулеймана лишили некоторых управленческих обязанностей в DeepMind. Компания получила жалобы на то, что он якобы издевался над подчиненными. Позже Сулейман признал претензии своих сотрудников.
«Я действительно облажался. Я очень сожалею о том, как это повлияло на людей и какую боль они испытали.», — заявил он.
Сулейман занимал должность вице-президента Google по управлению продуктами и политике в отношении искусственного интеллекта. Он присоединился к компании в 2014 году, когда поисковый гигант приобрел DeepMind за $650 млн.
Под руководством Сулеймана лаборатория начала заниматься исследованиями в области здравоохранения. Он также стал ключевым голосом в усилиях DeepMind по противодействию сотрудничества Google и Министерства обороны США. Протест работников в конце концов вынудил руководство компании отказаться от контракта с военными.
Чем Сулейман будет заниматься в Greylock Partners, неизвестно.
Напомним, в декабре 2021 года DeepMind продемонстрировала языковую модель с 280 млрд параметров.
В августе лаборатория представила универсальную архитектуру для создания искусственного интеллекта.
В июле DeepMind открыла доступ к базе данных из 20 000 белковых структур человека, созданных нейронной сетью AlphaFold.