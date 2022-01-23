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Subway Midnight выйдет на консолях в 2022 году

Subway Midnight выйдет на консолях в 2022 году


Разработчики игры Subway Midnight, которая в прошлом году вышла в Steam, анонсировали релиз версий для консолей в 2022 году. Пока не уточняется, на каких именно игровых приставках будет доступна игра Subway Midnight после релиза. Но уже заявлено, что на старте проект будет поддерживать локализацию на 10 языках, среди которых и русский.

Subway Midnight — это игра, которая выделяется, в первую очередь, своим визуальным стилем. Проект представляет собой хоррор-исследование, в котором предстоит пробираться по вагонам поезда, решать различные загадки и знакомиться с уникальным миром. В игре есть несколько концовок, отличное звуковое сопровождение и простой геймплей.

Когда именно Subway Midnight выйдет на консолях в 2022 году, пока не сообщается.


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По материалам: newxboxone

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