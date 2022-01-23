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Светлана Ходченкова поразила бицепсами на фото в бикини

Светлана Ходченкова поразила бицепсами на фото в бикини
39-летняя актриса Светлана Ходченкова поделилась свежими фото с отдыха на Мальдивах, на которых отчетливо видны мощные мускулы артистки. Светлана Ходченкова с шиком отметила свое 39-летие на Мальдивах, арендовав номер стоимость 200 тысяч рублей в сутки. Звезда выбрала виллу площадью 234 квадратных метра, с отдельным бассейном и прямым выходом на пляж.
Светлана Ходченкова Сегодня Светлана показала новые фото, которые сделала на курорте. Актриса позировала в бассейне, надев ярко-оранжевый купальник и солнечные очки. Она убрала волосы с лица черно-белой повязкой и игриво взялась за надувную фигурку единорога. Рядом звезда поставила поднос с завтраком.
Светлана Ходченкова Многие поклонники Ходченковой оказались впечатлены не только ее эротизмом, красотой и стройностью, но и мышечной массой. Особенно очевидно она бросилась в глаза на последнем кадре в бассейне. «Вот это форма!», «Фигура, конечно, красивая, но бицепсы, как у мужика!», «Вау! Огонь мышцы!» — восхитились пользователи Сети. Судя по всему, такие мышцы Светлана приобрела, занимаясь акробатикой на пилоне «Светочка, смотря на Вашу утонченную фигуру, Вам нужно обнимать не надувную игрушку, а поднос с едой, которая судя по второму фото, осталась не тронутой, и употреблять эту еду. Вы красивая девушка, прекрасная актриса с непревзойденной харизмой, Удачи вам и любви», - написал один из поклонников актрисы в комментариях к фото.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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