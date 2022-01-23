Торговое финансирование, экология, борьба с подделкой люксовых товаров и другие блокчейн-инициативы

Технология блокчейн остается одним из наиболее горячих трендов среди финансовых, государственных и коммерческих организаций во всем мире. Журнал ForkLog предлагает обзор наиболее интересных последних инициатив.

Коньячный дом Hennessy присоединится к блокчейн-консорциуму Aura

Один из известнейших французских коньячных домов Hennessy присоединится к блокчейн-консорциуму Aura. Последний в 2021 году создали Prada, Cartier и LVMH для борьбы с подделкой люксовых товаров.

Интегрировав блокчейн-платформу, Hennessy рассчитывает обеспечить полную прозрачность цепочки поставок от винокурни до потребителя и повысить ценность существующей дистрибьюторской сети.

Компания уже использовала платформу Aura для верификации подлинности коллекционного издания Hennessy Paradis, распространяемого в Китае. Каждый покупатель получал сертификат подлинности через мессенджер WeChat

Samsung задействует технологию блокчейн в экологическом проекте

К концу I квартала 2022 года Samsung Electronics America посадит два миллиона деревьев на Мадагаскаре. Для управления инициативой компания сотрудничает с блокчейн-платформой veritree.

«veritree использует технологию блокчейн, чтобы предоставить Samsung полностью интегрированную платформу для сбора полевых данных, обустройства территории, инвентаризации деревьев и мониторинга воздействия. Система создана для сбора данных со дня посадки деревьев и обеспечения большей прозрачности процесса», — говорится в заявлении.

Credit Suisse протестировал блокчейн-вексель в торговом финансировании

Швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse предоставил торговое финансирование компаниям SFS и Mikron Group с использованием электронного векселя eNote. Инструмент разработан стартапом FQX.

Согласно пресс-релизу, eNote представляет собой размещенный в блокчейне краткосрочный долговой инструмент. В Credit Suisse считают, что он упростит для компаний казначейские операции и повысит их гибкость в части управления финансами.

Coldwell Banker планирует токенизировать объекты элитной недвижимости

Американская компания по недвижимости Coldwell Banker планирует токенизировать объекты элитной недвижимости в Таиланде. Для этого она заключила партнерство с блокчейн-стартапом Coinweb.

При условии получения последним лицензии от Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда запуск инициативы запланирован на III квартал 2022 года. Coldwell Banker уже заключила предварительные договоренности с некоторыми из своих крупных клиентов.

Если эксперимент пройдет удачно, компания внедрит решение в других юрисдикциях.

Таможня Пакистана использует блокчейн-решение от IBM для оцифровки цепочек поставок

Таможня Пакистана присоединилась к платформе TradeLens от корпорации IBM для перевода документации об экспортируемых и импортируемых контейнерных грузах на блокчейн.

«Сотрудничество с TradeLens позволит нам расширить экосистему, чтобы предоставить заинтересованным сторонам доступ к безопасной и прозрачной платформе, которая повышает эффективность всех процессов», — заявил советник премьер-министра страны по финансам Шаукат Тарин.