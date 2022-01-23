Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Торговое финансирование, экология, борьба с подделкой люксовых товаров и другие блокчейн-инициативы

Торговое финансирование, экология, борьба с подделкой люксовых товаров и другие блокчейн-инициативы

Торговое финансирование, экология, борьба с подделкой люксовых товаров и другие блокчейн-инициативы


Технология блокчейн остается одним из наиболее горячих трендов среди финансовых, государственных и коммерческих организаций во всем мире. Журнал ForkLog предлагает обзор наиболее интересных последних инициатив.


Коньячный дом Hennessy присоединится к блокчейн-консорциуму Aura


Один из известнейших французских коньячных домов Hennessy присоединится к блокчейн-консорциуму Aura. Последний в 2021 году создали Prada, Cartier и LVMH для борьбы с подделкой люксовых товаров.


Интегрировав блокчейн-платформу, Hennessy рассчитывает обеспечить полную прозрачность цепочки поставок от винокурни до потребителя и повысить ценность существующей дистрибьюторской сети.


Компания уже использовала платформу Aura для верификации подлинности коллекционного издания Hennessy Paradis, распространяемого в Китае. Каждый покупатель получал сертификат подлинности через мессенджер WeChat


Samsung задействует технологию блокчейн в экологическом проекте


К концу I квартала 2022 года Samsung Electronics America посадит два миллиона деревьев на Мадагаскаре. Для управления инициативой компания сотрудничает с блокчейн-платформой veritree.


«veritree использует технологию блокчейн, чтобы предоставить Samsung полностью интегрированную платформу для сбора полевых данных, обустройства территории, инвентаризации деревьев и мониторинга воздействия. Система создана для сбора данных со дня посадки деревьев и обеспечения большей прозрачности процесса», — говорится в заявлении.


Credit Suisse протестировал блокчейн-вексель в торговом финансировании


Швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse предоставил торговое финансирование компаниям SFS и Mikron Group с использованием электронного векселя eNote. Инструмент разработан стартапом FQX.


Согласно пресс-релизу, eNote представляет собой размещенный в блокчейне краткосрочный долговой инструмент. В Credit Suisse считают, что он упростит для компаний казначейские операции и повысит их гибкость в части управления финансами. 


Coldwell Banker планирует токенизировать объекты элитной недвижимости


Американская компания по недвижимости Coldwell Banker планирует токенизировать объекты элитной недвижимости в Таиланде. Для этого она заключила партнерство с блокчейн-стартапом Coinweb. 


При условии получения последним лицензии от Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда запуск инициативы запланирован на III квартал 2022 года. Coldwell Banker уже заключила предварительные договоренности с некоторыми из своих крупных клиентов.


Если эксперимент пройдет удачно, компания внедрит решение в других юрисдикциях.


Таможня Пакистана использует блокчейн-решение от IBM для оцифровки цепочек поставок


Таможня Пакистана присоединилась к платформе TradeLens от корпорации IBM для перевода документации об экспортируемых и импортируемых контейнерных грузах на блокчейн.


«Сотрудничество с TradeLens позволит нам расширить экосистему, чтобы предоставить заинтересованным сторонам доступ к безопасной и прозрачной платформе, которая повышает эффективность всех процессов», — заявил советник премьер-министра страны по финансам Шаукат Тарин.

# Экономика

По материалам: ForkLog

Последние новости

Сооснователь DeepMind ушел из Google
Сооснователь DeepMind ушел из Google
Торговое финансирование, экология, борьба с подделкой люксовых товаров и другие блокчейн-инициативы
Торговое финансирование, экология, борьба с подделкой люксовых
"Единая Россия" возьмет под особый контроль вопрос стерилизации бездомных собак
"Единая Россия" возьмет под особый контроль вопрос
Ремастер культовой игры Elasto Mania выйдет на Xbox уже на следующей неделе
Ремастер культовой игры Elasto Mania выйдет на Xbox уже на следующей
Игрок представил концепт обновленного интерфейса Xbox Game Pass
Игрок представил концепт обновленного интерфейса Xbox Game Pass
F.E.A.R. 3 для Xbox сейчас можно получить за $0,99
F.E.A.R. 3 для Xbox сейчас можно получить за $0,99
Новые облики оперативников по мотивам «Рик и Морти» добавили в Rainbow Six Siege
Новые облики оперативников по мотивам «Рик и Морти» добавили в
Юлия Михалкова рассказала, почему ушла из легендарного шоу
Юлия Михалкова рассказала, почему ушла из легендарного шоу
Валентин Юдашкин после долгого перерыва вышел в свет с женой
Валентин Юдашкин после долгого перерыва вышел в свет с женой
Такую дичь могут творить только пьяные: 30 фото и гифок, которые вас насмешат
Такую дичь могут творить только пьяные: 30 фото и гифок, которые вас
Опрос: у 77% респондентов из Украины есть криптовалютный кошелек
Опрос: у 77% респондентов из Украины есть криптовалютный кошелек
FINRA рассмотрит ужесточение правил для криптовалют
FINRA рассмотрит ужесточение правил для криптовалют

Топ на сегодня

Финансовый гороскоп на неделю с 24 по 30 января 2022 года
Финансовый гороскоп на неделю с 24 по 30 января 2022 года
СМИ: здание ЦБ РФ эвакуировали из-за угрозы взрыва. Аноним упомянул запрет майнинга
СМИ: здание ЦБ РФ эвакуировали из-за угрозы взрыва. Аноним упомянул
Экс-глава «ВКонтакте» присоединился к проекту The Open Network
Экс-глава «ВКонтакте» присоединился к проекту The Open Network
Атака на Красный Крест, Великобритания против сквозного шифрования и другие события кибербезопасности
Атака на Красный Крест, Великобритания против сквозного шифрования и
Доступ к данным блокчейн-голосования в Москве получат все желающие
Доступ к данным блокчейн-голосования в Москве получат все желающие

Еще по теме

Государственные услуги, борьба с коррупцией, улучшение инфраструктуры и другие блокчейн-инициативы
Медицинские и журналистские данные, голосование за ученые степени и другие блокчейн-инициативы
Поставки древесины, машиночитаемые доверенности, дорожные сборы и другие блокчейн-инициативы
Сбербанк вошел в консорциум по продвижению технологии биткойнов