Ubisoft объявила, что завершает поддержку Watch Dogs: Legion





Игра Watch Dogs: Legion была выпущена в октябре 2020 года, и она стала одним из первых проектов, который получил обновление до консолей нового поколения. С технической точки зрения игра весьма примечательная для игроков на приставках Xbox Series S, поскольку она смогла предложить на младшей консоли Microsoft такую же трассировку лучей, как и на старшей, что бывает довольно редко. С момента релиза проект активно развивался, но Ubisoft объявила, что поддержка игры завершается.

Согласно сообщению Ubisoft, игра Watch Dogs: Legion более не будет получать новый контент и обновляться. Обновление 5.6, которое игра получила осенью прошлого года, стало последним. Как отмечают создатели проекта, сетевой режим продолжит работать, после завершения текущего сезона будут возвращаться по очереди старые сезоны, чтобы игроки смогли получить все пропущенные ранее награды.

Напомним, что летом прошлого года разработчики Watch Dogs: Legion выпустили обновление игры для Xbox Series X, реализовав в ней режим с 60 FPS, о котором долго просили игроки. В целом Legion была неплохо встречена игроками и критиками.