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Умер заслуженный артист России Расми Джабраилов

Умер заслуженный артист России Расми Джабраилов

12:59  Автор: Юлия Катенёва



Умер заслуженный артист России, актер и режиссер Расми Джабраилов, говорится в сообщении Театра Маяковского, опубликованном на странице в Facebook. Актер скончался в 89 лет после продолжительной  болезни.

В театре уточнили, что его смерть наступила после продолжительной болезни. 

«Для всех маяковцев это огромная невосполнимая утрата. Светлая память блистательному Артисту и светлому Человеку!» — говорится в сообщении.

Джабраилов — выпускник  режиссерского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИС). Наиболее известен зрителям по роли в сериале «Моя прекрасная няня». На его счету роли в картинах «Одержимые», «Вертикаль», в спектаклях «Плоды просвещения», «Таланты и поклонники», «Женитьба».

С 1955 года являлся членом труппы Лезгинского драмтеатра им. С. Стальского в Дербенте, сотрудничал в течение двух лет с киностудией «Таджикфильм».

В 2002 году перешёл в труппу Московского академического театра им.Вл. Маяковского, на сцене которого играл до последних своих дней, говорится  в сообщении

 В 2019 году Расми Джабраилов получил Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.



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По материалам: pnp.ru

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