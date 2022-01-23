Умер заслуженный артист России Расми Джабраилов

12:59 Автор: Юлия Катенёва

Умер заслуженный артист России, актер и режиссер Расми Джабраилов, говорится в сообщении Театра Маяковского, опубликованном на странице в Facebook. Актер скончался в 89 лет после продолжительной болезни.

В театре уточнили, что его смерть наступила после продолжительной болезни.

«Для всех маяковцев это огромная невосполнимая утрата. Светлая память блистательному Артисту и светлому Человеку!» — говорится в сообщении.

Джабраилов — выпускник режиссерского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИС). Наиболее известен зрителям по роли в сериале «Моя прекрасная няня». На его счету роли в картинах «Одержимые», «Вертикаль», в спектаклях «Плоды просвещения», «Таланты и поклонники», «Женитьба».

С 1955 года являлся членом труппы Лезгинского драмтеатра им. С. Стальского в Дербенте, сотрудничал в течение двух лет с киностудией «Таджикфильм».

В 2002 году перешёл в труппу Московского академического театра им.Вл. Маяковского, на сцене которого играл до последних своих дней, говорится в сообщении

В 2019 году Расми Джабраилов получил Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

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