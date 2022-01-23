Унты Кендалл Дженнер и платье королевы Летиции из гардероба свекрови: 13 образов недели по версии редактора моды Spletnik

Вадим Карасев

Субботним вечером традиционно вспоминаем, какой была неделя в модных хрониках. От образов, которые обсуждали все, до тех, что вы могли пропустить (но их стоит увидеть) — редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова собрала все интересное в новом материале.

После затишья на каникулах в столице снова появились признаки светской жизни. На этой неделе наблюдать их можно было в кинотеатре "Октябрь", где прошла премьера первого сериала Данилы Козловского "Карамора". Дресс-код до приглашенных, похоже, снова донести не удалось: кто-то пришел в джинсах, кто-то в вечерних платьях. Паулина Андреева осталась верна своему любимому андрогинному стилю, ну а вот Нино Нинидзе так соскучилась по красным ковровым дорожкам, что пришла в бархатном платье со шлейфом. Надеемся, в проходах кинозала было немного крошек от попкорна.





Федор Бондарчук и Паулина АндрееваНино Нинидзе в платье Edem

Представительницы королевских семей на этой неделе напоминали нам о важности разумного потребления. Королева Испании Летиция появилась на публике в платье, которое ее свекровь, королева София, надевала еще в 1977 году во время официального визита в Германию. Такой модный выбор Летиции привел в восторг многих пользователей сети. Впрочем, был бы у нас доступ в королевские гардеробные — мы тоже не ходили бы по магазинам.

Кейт Миддлтон на этой неделе тоже повторилась — надела собственное пальто в четвертый раз (но что для герцогини достойная отдельного упоминания добродетель, для других — обычная жизнь).





Королева Летиция в платье Valentino





Королева София в том же платье Valentino в 1977 году





Кейт Миддлтон в пальто Massimo Dutti

На пальто с купальников на этой неделе внезапно переключилась и Виктория Лопырева, недавно избавленная от необходимости демонстрировать интерес к Коми (правительство республики, где работал ее муж, отправили в отставку). Хотя это кашемировое пальто с мехом, конечно, как раз больше подошло бы для очередной отчетной фотосессии в Сыктывкаре, а не в Дубае.





Виктория Лопырева

Заклятые подружки по куршевельскому отпуску Клава Кока и Ольга Бузова разлетелись из Франции в разные стороны. Клава, несмотря на травму, полученную на склоне, отправилась в Испанию в образе розового фламинго (все равно стоять приходится на одной ноге), ну а Оля возвела саму себя на пьедестал на праздновании своего дня рождения в Сочи. Это "движение вверх" понятно — "опускали" Бузову после "пьяных" сторис Коки с ее участием в телеграм-каналах достаточно. Самое время постоять нарядной (а не в банном халате) и посмотреть на всех свысока.





Клава КокаОльга Бузова в платье Sol Angelann

Ищете мини-платье к весне? А вот звезды на этой неделе уже определились с любимыми фасонами. Меган Фокс снова тонко намекала, кто ныне главный секс-символ модных хроник, ну а Хайди Клум, которая недавно запела, в таком наряде смело может браться за кавер хита Barbie Girl группы Aqua.





Меган Фокс в Dolce & GabbanaХайди Клум в платье Alex PerryДакота Джонсон в платье Magda Butrym

Но на мини свет клином не сошелся на этой неделе. Наоми Кэмпбелл выглядела шикарно и в плохо сложенном парашюте — вот что значит супермодель!





Наоми Кэмпбелл в платье Louis Vuitton

А Дженнифер Лопес и Кендалл Дженнер уже готовятся к лету (впрочем, надо признать, они готовы к нему всегда), пока многие только думают, как до весны-то дотянуть.





Лучший образ недели

Дженнифер Лопес в кожаном топе Ami и украшениях BvlgariКендалл Дженнер в унтах Miu MiuПаулина АндрееваНино НинидзеКоролева ЛетицияКейт МиддлтонВиктория ЛопыреваКлава КокаОльга БузоваМеган ФоксХайди КлумДакота ДжонсонНаоми КэмпбеллДженнифер ЛопесКендалл ДженнерНадя Бесчетникова