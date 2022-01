В Cardano запустили DEX SundaeSwap. Пользователи сообщили о неудачных транзакциях

20 января в мейннете Cardano запустили децентрализованную биржу SundaeSwap. Пользователи пожаловались на ошибки в обработке транзакций из-за перегрузки сети, однако обновление смарт-контрактов Plutus должно исправить ситуацию.

Swapping is now LIVE! 🎉🥳 Head on over to https://t.co/GSGzSuqIcf and swap tokens, deposit liquidity, and enjoy! 🍨💛 $SUNDAE Token Policy ID: 9a9693a9a37912a5097918f97918d15240c92ab729a0b7c4aa144d77 #Cardano #SundaeSwap pic.twitter.com/jhLK6F8PuJ

SundaeSwap стала второй DEX на блокчейне Cardano. В отличие от MuesliSwap, запущенной в ноябре 2021 года, платформу публично поддерживают компания IOHK и лично Чарльз Хоскинсон.

Ранее, 8 января, команда SundaeSwap предупредила пользователей о потенциальных проблемах с обработкой транзакций после запуска проекта в основной сети. Разработчики отметили, что причина кроется в параметрах блокчейна Cardano, которые выставлены «консервативно».

«Из-за ошеломляющего спроса и ажиотажа со стороны сообщества мы ожидаем большого отставания реальных показателей от запланированных, даже по самым оптимистичным прогнозам. Чтобы быть максимально прозрачными, мы хотим сообщить всем — обработка ордеров может занять несколько дней, но все они будут обрабатываться справедливо в том порядке, в котором были получены и исполнены», — написали разработчики.

Однако пользователи пожаловались не только на задержки в проведении операций, но и на критические ошибки, из-за которых невозможно выполнить своп или отправить другую транзакцию.

В преддверии запуска SundaeSwap компания IOHK объявила, что скорректирует параметры смарт-контрактов Plutus. В частности, разработчики увеличат число блоков памяти скриптов до 12,5 млн на транзакцию. Обновление активируют 25 января.

PARAMETER UPDATE: Today, we have commenced the update proposal process to increase Plutus script memory units per transaction on the #Cardano mainnet by 1.25M. This initial change will take effect at the boundary of epoch 317 on Tuesday 25th January at UTC 21:44:51 🧵↩️