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В Cardano запустили DEX SundaeSwap. Пользователи сообщили о неудачных транзакциях

В Cardano запустили DEX SundaeSwap. Пользователи сообщили о неудачных транзакциях


20 января в мейннете Cardano запустили децентрализованную биржу SundaeSwap. Пользователи пожаловались на ошибки в обработке транзакций из-за перегрузки сети, однако обновление смарт-контрактов Plutus должно исправить ситуацию.



SundaeSwap стала второй DEX на блокчейне Cardano. В отличие от MuesliSwap, запущенной в ноябре 2021 года, платформу публично поддерживают компания IOHK и лично Чарльз Хоскинсон.



Ранее, 8 января, команда SundaeSwap предупредила пользователей о потенциальных проблемах с обработкой транзакций после запуска проекта в основной сети. Разработчики отметили, что причина кроется в параметрах блокчейна Cardano, которые выставлены «консервативно».


«Из-за ошеломляющего спроса и ажиотажа со стороны сообщества мы ожидаем большого отставания реальных показателей от запланированных, даже по самым оптимистичным прогнозам. Чтобы быть максимально прозрачными, мы хотим сообщить всем — обработка ордеров может занять несколько дней, но все они будут обрабатываться справедливо в том порядке, в котором были получены и исполнены», — написали разработчики.


Однако пользователи пожаловались не только на задержки в проведении операций, но и на критические ошибки, из-за которых невозможно выполнить своп или отправить другую транзакцию.



В преддверии запуска SundaeSwap компания IOHK объявила, что скорректирует параметры смарт-контрактов Plutus. В частности, разработчики увеличат число блоков памяти скриптов до 12,5 млн на транзакцию. Обновление активируют 25 января.



«Текущее число блоков памяти скриптов Plutus на транзакцию составляет 11,25 млн. После этого обновления оно увеличится до 12,5 млн. Эта постепенная корректировка являются следующей в череде запланированных изменений в сети, которые мы выполним, когда приступим к масштабированию Cardano для будущего роста», — написали в IOHK.


По словам разработчиков, корректировка предоставит больше ресурсов децентрализованным приложениям, использующим Plutus. Чтобы определить следующий порог значения, команда будет следить за производительностью сети. 


На AMA-сессии в Twitter технический директор SundaeSwap Мэтт Хо отметил, что после вступления объявленных изменений в силу он ожидает более чем двукратного увеличения пропускной способности блокчейна.



По данным DeFi Llama, объем заблокированных средств в смарт-контрактах MuesliSwap превысил $4 млн. Децентрализованная биржа также работает в сети Smart Bitcoin Cash, однако подавляющее число активов ($3,49 млн) размещено именно в Cardano.


Напомним, в январе IOHK опубликовала дорожную карту развития Cardano в 2022 году. Разработчики сосредоточатся на оптимизации производительности и масштабировании блокчейна.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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