В Cardano запустили DEX SundaeSwap. Пользователи сообщили о неудачных транзакциях

20 января в мейннете Cardano запустили децентрализованную биржу SundaeSwap. Пользователи пожаловались на ошибки в обработке транзакций из-за перегрузки сети, однако обновление смарт-контрактов Plutus должно исправить ситуацию.

SundaeSwap стала второй DEX на блокчейне Cardano. В отличие от MuesliSwap, запущенной в ноябре 2021 года, платформу публично поддерживают компания IOHK и лично Чарльз Хоскинсон.

Ранее, 8 января, команда SundaeSwap предупредила пользователей о потенциальных проблемах с обработкой транзакций после запуска проекта в основной сети. Разработчики отметили, что причина кроется в параметрах блокчейна Cardano, которые выставлены «консервативно».

«Из-за ошеломляющего спроса и ажиотажа со стороны сообщества мы ожидаем большого отставания реальных показателей от запланированных, даже по самым оптимистичным прогнозам. Чтобы быть максимально прозрачными, мы хотим сообщить всем — обработка ордеров может занять несколько дней, но все они будут обрабатываться справедливо в том порядке, в котором были получены и исполнены», — написали разработчики.

Однако пользователи пожаловались не только на задержки в проведении операций, но и на критические ошибки, из-за которых невозможно выполнить своп или отправить другую транзакцию.

В преддверии запуска SundaeSwap компания IOHK объявила, что скорректирует параметры смарт-контрактов Plutus. В частности, разработчики увеличат число блоков памяти скриптов до 12,5 млн на транзакцию. Обновление активируют 25 января.

PARAMETER UPDATE: Today, we have commenced the update proposal process to increase Plutus script memory units per transaction on the #Cardano mainnet by 1.25M. This initial change will take effect at the boundary of epoch 317 on Tuesday 25th January at UTC 21:44:51 🧵↩️ — Input Output (@InputOutputHK) January 20, 2022

«Текущее число блоков памяти скриптов Plutus на транзакцию составляет 11,25 млн. После этого обновления оно увеличится до 12,5 млн. Эта постепенная корректировка являются следующей в череде запланированных изменений в сети, которые мы выполним, когда приступим к масштабированию Cardano для будущего роста», — написали в IOHK.

По словам разработчиков, корректировка предоставит больше ресурсов децентрализованным приложениям, использующим Plutus. Чтобы определить следующий порог значения, команда будет следить за производительностью сети.

На AMA-сессии в Twitter технический директор SundaeSwap Мэтт Хо отметил, что после вступления объявленных изменений в силу он ожидает более чем двукратного увеличения пропускной способности блокчейна.

По данным DeFi Llama, объем заблокированных средств в смарт-контрактах MuesliSwap превысил $4 млн. Децентрализованная биржа также работает в сети Smart Bitcoin Cash, однако подавляющее число активов ($3,49 млн) размещено именно в Cardano.

Напомним, в январе IOHK опубликовала дорожную карту развития Cardano в 2022 году. Разработчики сосредоточатся на оптимизации производительности и масштабировании блокчейна.