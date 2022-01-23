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В ГМИИ им. Пушкина открыли барбершоп в знак солидарности с коллегами из Нидерландов

В ГМИИ им. Пушкина открыли барбершоп в знак солидарности с коллегами из Нидерландов

В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина на один день открылся барбершоп — таким образом сотрудники учреждения решили выразить солидарность коллегам из Нидерландов, где из-за ковидных ограничений закрывают музеи, хотя парикмахерские продолжают работать.

На днях наши коллеги из музеев и других культурных институций Нидерландов нашли остроумный способ отреагировать на очередные ограничения, при которых закрыты музеи, но открыты парикмахерские. Музейные и концертные залы превратились в салоны красоты, где все желающие могут подстричься или сделать маникюр. Мы решили поддержать наших коллег и на один день открыть импровизированный "барбершоп" в зале голландской живописи,

— говорится в инстаграм-аккаунте музея.


Стриг желающих обновить прическу посетителей музея стилист Сергей Усов. Кроме того, группу хранителей из нидерландских музеев пригласили в ГМИИ им. Пушкина на две недели, чтобы они могли поработать с собраниями живописи и графики, а также библиотечными ресурсами, которыми располагает музей.

Мы знаем, что в Нидерландах музеи практически закрыты не только для публики, но и для научных сотрудников и хранителей, наши музеи открыты — с учетом всех санитарных требований. <...> Надеемся, что в эти трудные времена мы сможем вместе заложить основы будущего сотрудничества. Искусство всегда побеждает.

— объяснили свою инициативу авторы акции.


Ольга Петелина
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По материалам: spletnik.ru

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