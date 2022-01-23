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В Конгрессе США озаботились влиянием майнинга на энергопотребление

В Конгрессе США озаботились влиянием майнинга на энергопотребление


В любых дебатах о майнинге вопросы выбросов углекислого газа и энергоэффективности должны выступать приоритетом. C таким лейтмотивом прошло слушание в Палате представителей Конгресса США, посвященное добыче криптовалют, согласно Bloomberg.


В ходе обсуждения законодатели привели данные из отчета, согласно которому майнинг биткоина и Ethereum в 2021 году способствовал выбросам, эквивалентным от 15,5 млн автомобилей.


Конгрессмены выразили озабоченность касательно перепрофилирования старых угольных электростанций в Нью-Йорке и Пенсильвании под добычу криптовалют.


В дебатах участвовал CEO Bitfury Брайан Брукс. Экс-глава Управления контролера денежного обращения (OCC) в составе Минфина США и Binance.US подчеркнул, что рынку, а не политикам стоит давать оценку использования энергии. Он добавил, что майнеры нередко приходят на выручку коммунальным компаниям, обеспечивая регулярный спрос.


Основатель Coin Metrics Ник Картер удивился, что на этом слушании отсутствовали представители сектора.


«Это скандал, что представителей Сore Scientific, Riot Blockchain, Marathon Digital, Greenidge Generation Holdings, Stronghold Digital Mining не пригласили. […] Это похоже на слушание по электромобилям без приглашения Tesla. В этом нет никакого смысла», — заявил он в комментарии The Block.


Напомним, в Евросоюзе призвали запретить майнинг на алгоритме Proof-of-Work.


Ранее Intel анонсировал появление «высокоэффективного» ASIC-майнера биткоина.


https://forklog.com/mnogo-shuma-iz-nichego-pochemu-problema-vliyaniya-bitkoina-na-ekologiyu-preuvelichena/


# Экономика

По материалам: ForkLog

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