В Крыму на серпантине в снежном заносе застряли более 30 автомобилей

18:38 Автор: Юлия Катенёва

Источник: РИА Новости

В Крыму из снежного заноса на серпантине было освобождено более 30 автомобилей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

В связи с обильными снегопадом на горной автодороге Судак — Новый Свет множество автомобилей застряло в сугробах. Аварийно-спасательные службы эвакуировали из сугробов более 30 легковых автомобилей, в которых находились 40 взрослых и 10 детей. В медицинской помощи никто не нуждался, подчеркивается в сообщении.

Накануне в республике было объявлено штормовое предупреждение, дорогу на Ай-Петри перекрыли. В Минтрасе Крыма сообщили о выходе на дороги спецтехники с целью расчистки от снега горных перевалов и серпантина.

Ранее о приостановке отправки рейсов из-за снегопада сообщил аэропорт Краснодара.

Так, авиагавань приостановила обслуживание авиарейсов 23 февраля из-за ливневого снегопада в связи с недостаточным коэффициентом сцепления для безопасного выполнения полетов. За сутки удалось отправить 20 рейсов, задержанных ранее, однако еще 26 рейсов пришлось задержать, а 16 — отменить. Пассажиров разместили в гостиницах Краснодара.

Четыре лайнера ушли на запасные аэродромы.

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