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В США предложили выждать 25 лет перед приемом Украины в НАТО

В США предложили выждать 25 лет перед приемом Украины в НАТО

С целью усилить противодействие Китаю, США могли бы пойти на "разумную уступку" России и отказаться от приема Украины в НАТО в ближайшие 25 лет – такую позицию высказал американский политолог Росс Даутат в публикации для The New York Times.

Даутат указал на экономическую слабость и разобщенность Украины, которая в таких условиях "никогда не была готова в полной мере стать частью Запада". Когда США вывели ее с орбиты политического влияния России, они взяли на себя невыполнимые обязательства.


"С учетом нарастающей необходимости противостоять Китаю, можно было бы бессрочно отложить идею расширения НАТО. Это однозначно оставило бы Киев под давлением России, но страна избежала бы вторжения", – говорится в статье.

Политолог добавил, что участие США в войне с Россией из-за Украины было бы "безумием", но целиком отказывать Киеву в приеме в НАТО нельзя – это поставит под вопрос более важные обязательства Вашингтона на международной арене.

Как сообщал Ruposters, ранее Москва предложила Соединенным Штатам новое решение по Североатлантическому альянсу – США могли бы пообещать не голосовать за принятие Украины.

политика США расширение НАТО вступление Украины в НАТО политолог Росс Даутат отношения США и Китая
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По материалам: uposters.ru

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