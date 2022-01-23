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Влад Топалов рассказал о воспитании сына

Влад Топалов рассказал о воспитании сына
Певец Влад Топалов не понимает, почему его жалеют друзья. Исполнитель Влад Топалов заявил в Stories личного микроблога, что не считает себя несчастным человеком. А друзья знаменитости сочувствуют, когда певец остается нянчиться с сыном. Влад обожает своего наследника. Поэтому иногда Топалов отпускает жену и на несколько дней остается с мальчиком наедине. «Вчера позвонил товарищ и посочувствовал мне. Мужики, да что с вами? Печально. И мне вас всех жалко. Нет большего счастья и кайфа, чем вдвоем провести неделю со своим наследником и лучшайшим из мужчин уже!», – признался Топалов в своем микроблоге.
Влад Топалов с женой и сыном «Да и к тому же дать своей жене и маме твоего сына отдохнуть от всех и всего. Дать ей время побыть с собой… Это, мне кажется, именно те поступки, которые делают из тебя мужчину, мужа, отца и человека», – добавил Влад. Топалов отметил, что остаться один на один с маленьким ребенком – это настоящее испытание на прочность. Напомним, ранее жена Влада Топалова – Регина Тодоренко – рассказала о кризисе в своем браке.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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