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Володин предложил ввести ответственность для чиновников за ситуацию с бездомными животными

Володин предложил ввести ответственность для чиновников за ситуацию с бездомными животными

21:26  Автор: Ольга Шульга



Необходимо ввести ответственность для чиновников, которые на местах отвечают за ситуацию с бездомными животными, и разработать меры поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов, написал в своём Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин после трагедии в Забайкалье, где стая собак насмерть загрызла семилетнюю девочку.

Ранее стало известно, что под Читой семилетнюю девочку загрызли бездомные собаки. После случившегося местные жители отправились отстреливать животных. Губернатор Забайкалья Александр Осипов отметил, что убрать собак с улиц не представляется возможным из-за несовершенства законодательства.

«В этой связи правильно в данном вопросе ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах. А также разработать меры поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов. Например, частных приютов для животных. Освободив от налога на землю, приобретая им корм, выделяя гранты на строительство приютов, стерилизацию собак», — отметил спикер.

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По словам Вячеслава Володина, опыт показывает, что это будет более эффективно, чем создание муниципальных приютов, хотя и этим тоже надо заниматься.

«Как можно быстрее вместе с регионами, зоозащитниками, контрольно-надзорными органами проанализируем правоприменительную практику и выработаем предложения», — пообещал политик.

Председатель Госдумы подчеркнул, что дети не должны быть жертвами бездействия взрослых, но и сводить счёты с животными, уничтожать их — не выход из ситуации. Этот вопрос необходимо решать цивилизованно и достойно, уверен Вячеслав Володин.

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«Именно из-за нашей безответственности появляются бродячие собаки, выброшенные их владельцами. Представители местных органов власти не считают эту проблему для себя приоритетной. Количество бездомных собак увеличивается. Нет региональных программ по строительству приютов для животных, их стерилизации, грантов для поддержки зоозащитников, которые занимаются этой проблемой более эффективно, чем муниципальные предприятия», — отметил спикер.

По словам Вячеслава Володина, проблемой бездомных животных никто системно не занимается до тех пор, пока не случится трагедия.



#животные


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По материалам: pnp.ru

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