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Xbox не может говорить многое о будущем Activision Blizzard до завершения сделки

Xbox не может говорить многое о будущем Activision Blizzard до завершения сделки


Анонсированная ранее на этой неделе сделка Activision Blizzard и Microsoft стала главной новостью игровой индустрии за последние годы. Подразделение Xbox намерено приобрести одно из крупнейших игровых издательств почти за $70 млрд. Столь крупная сделка потребует немало времени, и сейчас Microsoft ориентирует инвесторов и игроков, что завершится покупка летом 2023 года.

В рамках последнего выпуска подкаста один из лидеров Xbox Майор Нельсон обсудил с некоторыми приглашенными гостями сделку по Activision Blizzard. По его словам, сейчас многие игроки спрашивают о совместном будущем Activision Blizzard и Xbox, но пока Microsoft не может делиться большим количеством подробностей:

Я вижу, что [после новости о покупке] у многих появился настрой [на совместное будущее], и есть много комментариев, вроде «мы хотим знать X, Y и Z». Реальность такова, что это займет некоторое время. И есть много работы. Многое должно быть проделано до того, как сделка будет завершена. И это все, что мы можем сказать прямо сейчас. Как вы можете себе представить, есть юристы, есть регулирующие органы, и предстоит проделать большую работу, прежде чем это [покупка] будет сделано. Тогда мы сможем внести больше конкретики.

Мы должны ждать, пока чернила не высохнут — это похоже на то, когда вы указываете на дом и говорите: «О, мы хотим купить этот дом, но мы еще не владеем им», и мы хотим переехать, но мы не можем пока этого сделать. Как только это произойдет и сделка будет закрыта, я уверен, что нам будет о чем поговорить. С нетерпением жду, когда все в Activision и Blizzard присоединятся к команде Xbox.

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По материалам: newxboxone

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