Xbox не может говорить многое о будущем Activision Blizzard до завершения сделки





Анонсированная ранее на этой неделе сделка Activision Blizzard и Microsoft стала главной новостью игровой индустрии за последние годы. Подразделение Xbox намерено приобрести одно из крупнейших игровых издательств почти за $70 млрд. Столь крупная сделка потребует немало времени, и сейчас Microsoft ориентирует инвесторов и игроков, что завершится покупка летом 2023 года.

В рамках последнего выпуска подкаста один из лидеров Xbox Майор Нельсон обсудил с некоторыми приглашенными гостями сделку по Activision Blizzard. По его словам, сейчас многие игроки спрашивают о совместном будущем Activision Blizzard и Xbox, но пока Microsoft не может делиться большим количеством подробностей: